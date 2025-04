Dazi illegali, la California fa causa al presidente Donald Trump

"La California fa causa contro i dazi illegali del presidente Donald Trump che stanno provocando caos per le famiglie, le società e l'economia californiana, facendo salire i prezzi e minacciando i posti di lavoro". E’ quanto ha dichiarato questa mattina il governatore dello Stato Gavin Newsom, annunciando un ricorso in cui si accuserà il presidente repubblicano di aver abusato della sua autorità per fare scattare unilateralmente le nuove tariffe doganali, senza il consenso del Congresso americano. "Ci schieriamo a difesa delle famiglie americane che non possono più permettersi questo caos", ha sottolineato il governatore della California Newsom che, in relazione ai dazi, vuole contestare in particolare l'invocazione da parte di Donald Trump di poteri di emergenza, sulla base dell'International Emergency Economic Power del 1977.





Trump ribadisce la sua linea sui dazi

“Negli Stati Uniti inflazione in calo per via dei dazi". E’ quanto ha dichiarato il presidente americano Donald Trump sui suoi social. ''Gli Stati Uniti stanno incassando numeri record per via dei dazi, con il costo di quasi tutti i prodotti in calo, inclusi benzina, generi alimentari e praticamente tutto il resto. Allo stesso modo, l'inflazione è in calo. Promesse fatte, promesse mantenute!'', ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti.