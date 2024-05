Al via la stagione della dichiarazione dei redditi. Quest'anno la novità del modello 730 semplificato

È l’appuntamento fiscale più importante dell’anno, dal pomeriggio di oggi si apre ufficialmente il canale diretto con l’Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d'imposta 2023. Il modello messo a punto dall’amministrazione fiscale, che era già possibile visionare dallo scorso 30 aprile –come hanno fatto quasi 4 milioni di contribuenti- può essere accettato, modificato o integrato. Quest’anno da precompilata la dichiarazione dei redditi diventa anche più semplice divisa in sezioni come 'casa' o 'famiglia'. Nella top five delle spese l’Agenzia delle Entrate ricorda in testa quelle sanitarie, i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui. La stagione della dichiarazione dei redditi termina il 30 settembre per il '730' oppure il 15 ottobre nel caso si utilizzi il modello 'Redditi'.

MODELLO SEMPLIFICATO

Una versione più semplice, fruibile, immediata senza righe, quadri e codici. È la novità di quest’anno la modalità ordinaria utilizzata per la precompilata fino allo scorso anno rimane disponibile, ma i contribuenti potranno optare per quella semplificata visualizzando i dati (quelli utilizzati e non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute". Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate, saranno riportate in automatico all'interno del modello. Tra le novità di quest'anno, le informazioni relative ai rimborsi per il "bonus vista" (quasi 46.000), quelle inviate dagli infermieri pediatrici e quelle relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale.