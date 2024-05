Scoperto e sgominato un giro di prostituzione minorile a Bari. Dieci arresti

I soldi, quelli che la figlia spendeva in abiti e borse ma anche per cenare in ristoranti di lusso hanno insospettito la mamma che ha fatto scattare le indagini sul giro di baby escort a Bari. Una denuncia che oggi ha portato all’arresto di 10 persone, quattro donne e sei uomini: ne esce un quadro terribile di sfruttamento che coinvolgeva clienti facoltosi come avvocati e imprenditori, clienti che pagavano diverse centinaia di euro a prestazione sessuale perché, secondo l’accusa, erano a conoscenza della minore età delle ragazze. A partire dall'ottobre 2021, le giovani coinvolte, all'epoca 16enni, sarebbero state adescate e introdotte nel mondo della prostituzione con la promessa di soldi facili con l’obbligo di consegnare però il 50 per cento dei loro guadagni a chi le sfruttava.

IL SISTEMA

Gli incontri avvenivano in diverse strutture ricettive, anche di lusso, nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, a capo del racket – secondo l’accusa - un 29enne barese, arrestato insieme ad alcune donne che lo aiutavano. Il giro coinvolgeva diverse figure: quattro donne, rispettivamente di anni 35, 21, 25 e 24, un 29enne un 25enne barese sono stati arrestati e condotti in carcere, con l'accusa di “aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di tre ragazze minori, traendo un ingente guadagno dalle prestazioni sessuali offerte, a pagamento, ad una pluralità di clienti”. Per due clienti, di 47 e 42 anni, che consapevoli della minore d'età delle ragazze, secondo gli inquirenti, non hanno esitato a consumare rapporti sessuali con loro, in cambio di danaro, sono scattati gli arresti domiciliari. Per un terzo cliente, di 55 anni, e nei confronti di un 45enne barese, gestore di una struttura ricettiva nella quale 'tollerava - sottolinea una nota della Questura - l'esercizio abituale della prostituzione, c'è l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.