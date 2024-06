La morte del generale Claudio Graziano, presidente Fincantieri. Il cordoglio di istituzioni e politica

Profondo dolore è stato espresso dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si dice sconvolta dalla tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni, le parole con cui la premier omaggia l’uomo e il militare. Un cordoglio bipartisan quello che arriva in queste ore, dal Pd ai 5 stelle alle forze di maggioranza. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda l’amico e lo straordinario ufficiale. "Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa", conclude Tajani riferendosi alla recente scomparsa della moglie del generale Graziano. Tra le ipotesi possibili quella del suicidio, ad avvalorarla il fatto che sarebbe stato trovato steso sul letto, con accanto un arma e un biglietto. Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare in Europa, era stato nominato presidente di Fincantieri nel 2022. La sua morte ha impattato sul titolo in Borsa con un tuffo in rosso, sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3 per cento.

MATTARELLA, GRAZIANO LEALE E GENEROSO UOMO DELLE ISTITUZIONI

"Esprimo profondo dolore per la notizia della improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano. Ne ricordo la figura di generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità, doti dimostrate negli importanti ruoli di vertice, nazionali e internazionali, ricoperti nel corso della sua lunga carriera". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LE REAZIONI

Una scomparsa che lascia attoniti, che fa ricordare l'uomo, l'ufficiale militare, il manager con dolore e tristezza. Non ha davvero colore politico il cordoglio per la morte del Generale Graziano. Sconcerto e profondo dolore dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Claudio era un amico vero con il quale ho avuto la fortuna di poter lavorare da ministro della Difesa e che anche negli anni a seguire ho frequentato insieme alla sua amata Marisa. Ai suoi cari, il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica” l’omaggio di La Russa. Si dice sconvolto il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni che definisce Graziano "un servitore dello Stato, un piemontese europeista, un amico". "Cordoglio e massima vicinanza alla famiglia e agli affetti del generale Claudio Graziano. Il M5s è vicino al loro dolore e a quello di tutta la squadra di Fincantieri", dichiara in una nota il presidente del M5s Giuseppe Conte. Con Graziano muore grande condottiero, manager e amico, le parole dell'a.d. e dg di Fincantieri Pierroberto Folgiero.