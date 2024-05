Luciano Benetton, fondatore dell’omonimo Gruppo, lascia la propria azienda

Colpo di scena in casa Benetton. Si è dimesso Il fondatore dell’impero dell’abbigliamento Luciano Benetton, tornato alla presidenza di Benetton Group sette anni fa per risollevarne le sorti. L’annuncio in una intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato di essere stato tradito dai manager. Amaro addio dunque per l’89enne, anima storica dell’azienda di Ponzano Veneto, che ha parlato di un buco da 100 milioni di euro scoperto nei conti, dopo il fallimento degli obiettivi fissati per il 2023. Mi sono fidato e ho sbagliato, ha sottolineato. Ora i riflettori sono puntati sull'assemblea del 18 giugno. L'azionista Edizione, cassaforte di famiglia, introdurrà la necessaria discontinuità nella gestione manageriale e avvierà un piano di riorganizzazione. “Va chiarito - aggiungono fonti del Gruppo Benetton - che la situazione contabile non presenta un buco di bilancio, ma nei conti dell'anno è emersa una perdita operativa significativa rispetto alle previsioni”. Sindacati in allarme: 'Il buco era atteso, ma non così grande', hanno commentato dopo la diffusione della notizia.