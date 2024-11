Black Friday 2024, italiani pronti agli acquisti, ma spenderanno meno rispetto al 2023

Black Friday, la spesa media si riduce

L'86% dei consumatori intendere fare acquisti per ildi venerdì 29 novembre 2024. Così l'Italia si confermerà il Paese con la più alta partecipazione in Europa. Ad evidenziarlo è l'analisi 'Black Friday Survey 2024', condotta su un campione di 10.000 persone di cinque Paesi europei (Francia, Germania, Irlanda, Italia e Turchia) e presentata da PwC.Nonostante l'elevato interesse, si registrerà comunque una lieve riduzione nella spesa media. Infatti, si dovrebbe passare dai 232 euro del 2023 ai 229 del 2024. Più della metà degli intervistati italiani (54,3%) prevede di spendere tra 101 e 500 euro, mentre soltanto il 7,5% degli italiani ha in programma di spendere più di 500 euro contro il 21,8% dei turchi, il 19,8% degli irlandesi e il 13,9% dei tedeschi. Italiani, popolo di generosi. Il 78,7% afferma, infatti, di non comprare per sé stessi, ma soprattutto per amici e familiari, d'altronde Natale è dietro l'angolo; il 28% dichiara di acquistare online più che prima del Covid, come anche negli altri Paesi. Un aspetto significativo è che nel 2024 chi intende acquistare di meno lo fa principalmente per ridotte disponibilità economiche e per un approccio più cauto, mentre il tema dell'aumento dei prezzi, a dispetto di quanto potesse sembrare, appare meno rilevante. L'altro elemento interessante è caratterizzato dagli elementi di consapevolezza e pianificazione. Infatti il 46% dei consumatori programma acquisti specifici, in crescita rispetto al 34% del 2023. In termini di tempistiche, solo il 37% dei consumatori ha iniziato a fare shopping nelle prime settimane di novembre, contro il 62% nel 2023, un segno che i consumatori italiani si stanno orientando verso un approccio più ponderato.Infine, a dominare tra i settori di maggiore è l'elettronica, con il 46%, seguita dall'abbigliamento per adulti (35%) e dalla casa (23%). Si tratta di un'inversione rispetto al 2023, quando l'abbigliamento era la prima categoria seguita dall'elettronica e dai prodotti per la salute e bellezza.A cosa devono prestare attenzione i consumatori che intendono fare acquisti in occasione del Black Friday? La risposta è in questo articolo