Black Friday 2024, 8 consumatori su 10 spenderanno di più rispetto al 2023 Photo Credit: Pexels

I consigli dell'esperto per le aziende in vista della giornata di venerdì 29 novembre

Il Black Friday (quest'anno è fissato per il 29 novembre) rappresenta tradizionalmente una delle giornate più importanti per il commercio, essendo caratterizzata da sconti e promozioni accattivanti. Otto consumatori su dieci spenderanno di più rispetto al 2023 Secondo l'ultimo report di Klaviyo sul Black Friday 2024, l'80% dei consumatori intende mantenere o addirittura incrementare la spesa rispetto all'anno scorso. Nel dettaglio, la ricerca mostra che il 51% dei consumatori è pronto ad anticipare gli acquisti prima di novembre, segnalando una nuova direzione per le strategie di marketing e promozionali, un'opportunità per i brand di estendere il periodo delle promozioni e attrarre chi vuole pianificare la spesa. Black Friday: i consigli per le aziende Omar Bragantini, esperto di marketing e consulente per strategie di crescita, ha stilato l'elenco delle strategie efficaci per massimizzare le vendite nel Black Friday di quest'anno. In primis, il lancio anticipato delle promozioni per catturare i consumatori che cercano di distribuire le spese nel tempo. Quindi offrire sconti maggiori sui prodotti meno popolari o di vecchio stock, una trovata che aiuta a ridurre le giacenze, proteggendo al contempo i margini sui bestseller. Ed ancora migliorare l'esperienza d'acquisto, sia online che in-store, usando strategie di cross-promozione al fine di garantire ai consumatori una transizione fluida tra i canali, aumentando la probabilità di conversione. Una soluzione vincente attrarre i consumatori che desiderano gestire meglio il proprio budget senza rinunciare agli acquisti è implementare opzioni di pagamento dilazionato come il 'buy now, pay later'. Utili sono i programmi di fedeltà con accessi anticipati a offerte esclusive, l'integrazione dell'sms come strumento chiave per inviare promozioni last-minute e reminder di acquisto, l'utilizzo dei social media anche per coinvolgere le più giovani generazioni, l'offerta di pacchetti di prodotti per aumentare il valore medio degli ordini e di articoli complementari. Infine, è consigliabile evidenziare il valore a lungo termine dei prodotti, soprattutto per i consumatori con budget limitato, perché ciò aiuta a incrementare la percezione di convenienza. Offrire opzioni di pagamento flessibili e bundle mirati aumenta l'attrattiva per questi clienti.

Argomenti

Black Friday

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti