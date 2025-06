Belen Rodriguez bomba sexy a Capri, ma è fidanzata? Ecco quello che c'è da sapere

La più forte sui social. La più cliccata. Amata, da sempre, dai giornali di gossip (e non solo): Belen Rodriguez, anche quest'anno, è la regina dell'estate appena iniziata.

Il settimanale Chi l'ha fotografata a Capri: fisico da urlo. Belen è una bomba sexy. “Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna” confessa la showgirl che si dice “single e casta”, racconta al settimanale diretto da Massimo Borgnis.

“Gli anni passano, uno cresce. Sicuramente non vedrete la Belen dei vent’anni – dice ancora la Rodriguez - Sono la somma di quello che ero e di quello che sono. Ma ricordo grandi momenti di leggerezza, li ricordo con felicità e con un po’ di tenerezza”.

BELEN LONATA DALLA TV

Da alcun anni Belen è lontana dalla tv. E tutti sentono la mancanza. “Mi sono fermata per la mia salute” Belen è stata lontana dagli schermi e si è presa un periodo per rinascere più forte di prima. “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”, spiega ancora una volta a Chi.

Poi, la Rodriguez fa chiarezza parlando dei problemi avuti. “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino… Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”. E aggiunge: “Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa”, sottolinea.

SITUAZIONE AMOROSA

Belen non ha fidanzati. E' lei stessa a dirlo, facendo chiarezza sulla propria vita sentimentale prima di qualsiasi gossip, che potrebbe esplodere d'estate.

“Sono single e casta. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata. Credo che sia bello vivere la vita reale – dice Belen - preferisco che sia il destino a farmi incontrare una persona”.

COME DEVE ESSERE L'UOMO IDEALE?

Il profilo dell'uomo ideale per Belen? E' lei stessa a raccontarlo. "Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”, conclude su Chi.