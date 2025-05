Il 47% dei pensionati aiuta regolarmente figli e nipoti, ecco cosa emerge dal 2° rapporto Censis

I pensionati aiutano sistematicamente figli e nipoti. Il quadro emerge da un'indagine Cida- Censis. "Solo il 52% si sente protetto da reti di welfare; gli altri oscillano tra ansia, incertezza e vera e propria insicurezza", si legge nella nota.

Tra i pensionati della fascia di riferimento del rapporto Cida-Censis, il 47% aiuta regolarmente figli o nipoti, e il 66% ha finanziato o finanzierà almeno una spesa straordinaria.

Questa 'generosità silenziosa' è sempre più sotto pressione. Solo il 52% si sente protetto da reti di welfare; gli altri oscillano tra ansia, incertezza e vera e propria insicurezza. E il risparmio, da sempre uno dei tratti distintivi del ceto medio, si erode: il 46% ha ridotto la capacità di accantonare risorse, e il 44% prevede un peggioramento nei prossimi tre anni.

LA FIDUCIA NEL FUTURO

Quando la fiducia nel futuro si incrina, cresce il bisogno di protezione: ma è proprio qui che il sistema mostra le sue crepe più profonde. Emerge dal 2° rapporto Cida-Censis 'Rilanciare l'Italia dal ceto medio. Riconoscere competenze e merito, ripensare fisco e welfare', presentato oggi durante un convegno tenutosi alla Camera dei Deputati.

IL VALORE SOCIALE DEI NONNI

I nonni sono un patrimonio indiscutibile. Nei ricordi di tutti noi ci sono loro: uomini e donne, di qualsiasi età, custodi di saggezza e tenerezza. Sono i nonni, rappresentati per antonomasia da Nonno Libero (Lino Banfi) in tutta Italia, ad occupare nella vita di tutti un ruolo fondamentale, di rilievo. I nonni coccolano i nipoti. Li aiutano a crescere, li guidano nelle scelte di tutti i giorni. Restano impressi per tutta la vita: sono il faro ad ogni età.