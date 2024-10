Istat, sale la spesa delle famiglie, ma i consumi sono in calo Photo Credit: agenziafotogramma.it

Quasi 5 milioni di famiglie italiane vivono in affitto, 3,8 pagano un mutuo (in media 567 euro al mese)

Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie italiane è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro). In termini reali, però, si riduce dell'1,5% per effetto dell'inflazione (+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo). Anche la spesa equivalente diminuisce in termini reali per tutte le famiglie e quasi nella stessa misura per le famiglie meno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%). A rilevare la riduzione della spesa mensile delle famiglie in termini reali è l'Istat, che ha diffuso i dati relativi al 223. I dati Istat sugli affitti in Italia Nella giornata odierna, l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato anche i dati sulle spese degli italiani rispetto agli immobili. In particolare è emerso che nel 2023 paga un affitto per l'abitazione in cui vive il 18,1% delle famiglie (meno di 4,8 milioni). Tale percentuale cambia dal minimo delle Isole (14,6%) al massimo del Nord-ovest (19,9%). La spesa media per le famiglie che pagano un affitto è di 421 euro mensili a livello nazionale (erano 419 nel 2022); questo esborso è più alto nel Nord (450 euro nel Nord-ovest e 456 nel Nord-est) e nel Centro (436 euro) rispetto a Sud (350 euro) e Isole (367 euro), nonostante nel Centro-nord (secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) le abitazioni in affitto siano mediamente più piccole rispetto al Mezzogiorno. La quota più elevata di famiglie in affitto si registra nei comuni centro di area metropolitana (24,7%), dove il canone medio è pari a 454 euro mensili. I mutui per le famiglie italiane Paga un mutuo il 19,8% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (3,8 milioni). Il picco è al Nord (25,9% nel Nord-ovest e 24,7% nel Nord-est) e nel Centro (21,6%) mentre la percentuale scende al Sud (10,0%) e nelle Isole (10,5%). Sebbene il mutuo tecnicamente non rientri nella definizione di spesa per consumi, essendo un finanziamento a medio-lungo termine finalizzato ad accrescere il patrimonio immobiliare, per le famiglie che lo pagano rappresenta un esborso consistente e pari, in media, nel 2023, a 567 euro mensili, che salgono a 600 nei comuni centro di area metropolitana. Il valore medio della rata mensile è in aumento rispetto ai 539 euro del 2022 a causa della crescita dei tassi di interesse sulla quota di mutui a tasso variabile.

