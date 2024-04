Aeroporto Torino Caselle: Un uomo muore durante il volo a causa di un malore, inutile l'intervento dei sanitari dopo l'atterraggio d'emergenza

Questa mattina un passeggero italiano che viaggiava a bordo di un volo Torino-Lamezia Terme ha avuto un malore in volo ed è morto nonostante l’aereo sia immediatamente tornato indietro per effettuare un atterraggio di emergenza. Il personale di volo che si è subito accorto della gravità della situazione ha avvertito il 118 a terra e ha tentato di stabilizzare il trentacinquenne che però non ce l'ha fatta. L'atterraggio è avvenuto 36 minuti dopo il decollo, troppo tardi per permettere ai sanitari di salvare la vita al passeggero. In un primo momento si era diffusa la notizia che l’ambulanza fosse rimasta bloccata per diversi minuti ai varchi d’accesso per la mancanza di una "scorta", ma Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese, ha smentito categoricamente questa versione: "Oggi un passeggero a bordo del volo decollato da Torino per Lamezia ha accusato un malore. Il comandante ha fatto immediato rientro all’aeroporto di Torino dove l'aereo era atteso in pista dall'ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell'aereo e hanno prestato soccorso. Purtroppo il passeggero è deceduto". Quando l'aereo è atterrato oltre ai sanitari del 118 erano presenti anche gli agenti di polizia che hanno cercato di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica dell'episodio. Il 35enne, di origini calabresi, lavorava in Piemonte ed era salito sull'aereo in compagnia della moglie, la quale ha poi avuto un malore in seguito al decesso del marito ed è stata trasportata in ospedale.