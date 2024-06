Jannik Sinner campione ad Halle. Il tennista azzurro conquista il quarto titolo stagionale battendo in finale il polacco Hurkacz

Meraviglioso Jannik Sinner! Il tennista azzurro batte in finale dell’ATP 500 di Halle il polacco Hubert Hurkacz in due set (7-6, 7-6). Quarto titolo stagionale per Sinner che per la prima volta in carriera conquista un titolo sull’erba e aumenta anche i punti di vantaggio in classifica su Djokovic e Alcaraz. Partita combattutissima, bella e in equilibrio costante. Nessuno dei due ha mai perso un turno di servizio ed ecco perchè in entrambi i set è stato necessario il tie-break. Sinner ha giocato probabilmente la sua miglior partita nel torneo ed è diventato il primo italiano a vincere sull'erba tedesca. Primo titolo da numero uno del mondo per Jannik, quarto stagionale e 14esimo della carriera.





SINNER: "ORA CONTINUIAMO A SPINGERE"

"È stata una partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene. Ho cercato di giocare al meglio nei momenti importanti, è una bella vittoria. Nei momenti importanti ho servito un paio di seconde buone che hanno fatto la differenza. Non vedo l'ora di giocare Wimbledon, sicuramente avrò più fiducia su questa superficie. C'è qualche piccola differenza tra qui e Wimbledon, ma avrò una settimana per prepararmi". Queste le parole di Jannik Sinner al termine del match, successivamente non sono mancati i complimenti ad Hurkacz, suo grande amico: "Hubi è bellissimo condividere il campo con te, giocare la finale contro di te è davvero speciale. Grazie al mio team che ogni giorno mi spinge, anche questa settimana abbiamo lavorato duro. Adesso si continua a spingere. Ringrazio la mia famiglia e mio papà che è venuto qui per la finale. Mi dispiace per la mia ragazza che ha perso a Berlino con cinque match point, ma anche lei ha avuto una bellissima settimana".