Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner è tornato, Navone battuto in due set e terzo turno conquistato

Jannik Sinner è tornato e lo ha fatto in grande stile, con una vittoria. 1 ora e 38 minuti di gioco, 2 set a 0 (6-3, 6-4) contro l'argentino Mariano Navone. Il tifo era tutto per lui sul campo Centrale del Foro Italico ed è stato fondamentale nel trascinare verso la vittoria il numero 1 del mondo. Il match è stato dominato dall'inizio alla fine nonostante qualche errore di troppo soprattutto con il dritto, l'impressione è che per vedere la migliore versione di Sinner ci vorrà ancora un po'. Dopo 3 mesi di stop e tutta la pressione addosso, Jannik ha però dimostrato di essere già ad un ottimo livello, ciò che contava comunque, era vincere. Ora al terzo turno Jannik giocherà contro l'olandese Jesper De Jong, n°93 del mondo.





SINNER: "HO DATO TUTTO QUELLO CHE AVEVO"

Le parole di Jannik Sinner dopo il match: "E' una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato. E' difficile quando ti mancano le partite, il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me. Le cose possono cambiare in fretta, ho dato tutto quello che avevo. Le sensazioni sono state buone, ci sono stati alti e bassi, come il break subito, ma mi sono subito rimesso in piedi. Sono stato fortunato di allenarmi con grandi giocatori negli ultimi giorni, ciascuno mi ha dato il suo apporto. E' bello essere qui, sono contento di essere tornato".