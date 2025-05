Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Esordio vincente per Musetti, avanti anche Passaro

Buona la prima per Lorenzo Musetti al Centrale del Foro Italico, terzo turno conquistato grazie ad un match dominato dall'inizio alla fine contro il Finlandese Virtanen. La partita è durata 1 ora e 25 minuti e Musetti ha chiuso il soli due set (6-3, 6-2). Il 22enne carrarese ormai da qualche mese ha alzato l'asticella e sogna in grande, l'obbiettivo come ha detto lui stesso, è vincere il torneo romano. Al terzo turno Musetti sfiderà lo statunitense Nakashima e poi (escluse sorprese) si prospetta un ottavo di finale contro il russo Medvedev. Grande vittoria anche per Francesco Passaro che, a sorpresa, batte la testa di serie numero 14 Dimitrov in due set (7-5 6-3) al termine di una partita praticamente perfetta, forse la migliore in carriera.





MUSETTI: "LA PRIMA VOLTE AL FORO NON E' MAI FACILE"

Le parole di Lorenzo Musetti dopo il match: "La partita sapevo che sarebbe stata difficile, il Centrale crea nervosismo ed emozione. Arrivarci da top10 con tutto il pubblico, crea tante aspettative. Ho mostrato solidità ma bisogna fare dei passi in avanti per confermare i passi in avanti che ho fatto nell'ultimo mese". "Oggi sono uscito troppe volte dal servizio con il rovescio, anche se è il mio colpo più naturale. L'ho usato anche troppo perché non mi sentivo sicurissimo. Cerco di strutturare in base alla risposta che mi arriva, avrei potuto rigirarmi di dritto, ma oggi non l'ho fatto perché mi sentivo un po' bloccato. A volte bisogna andare sull'istinto. Il mio gioco credo sia il più efficace: più sono ordinato, più sono efficace. Non devo esagerare e perdere la mia solidità. In allenamento stiamo cercando di mantenere questo. Oggi non sentivo la palla come volevo, la prima al Foro non è mai facile. Già dalla prossima partita spero di mostrare un Musetti più propositivo".





PASSARO: "SONO PIU' CONSAPEVOLE DEI MIEI MEZZI"

Le parole di Francesco Passaro dopo il match: "Giocare in casa mi piace, farlo di fronte a un pubblico caloroso e carico come questo di Roma è indescrivibile. Così riesco a tirar fuori anche le energie che non ho. Sono contento di essere qui a Roma e di aver replicato il risultato dell'anno scorso ma anche carico per provare ad andare avanti. Oggi sono più forte di testa, più consapevole dei miei mezzi. L'anno scorso questo torneo è stato il trampolino del rilancio e oggi mi sento un giocatore completo sia su terra che cemento e non ho paura di entrare in campo contro giocatori di questo calibro".