Tennis, Masters 1000 di Madrid: Berrettini out per un problema all'addome, Musetti vola agli ottavi

Un pomeriggio dolceamaro a Madrid per il tennis italiano. Si è concluso il Masters 1000 per Matteo Berrettini, l'azzurro è stato costretto a ritirarsi, fermato ancora una volta da un problema all'addome. L’azzurro ha abbandonato il campo dopo il primo set nel match contro Draper (nonostante i problemi fisici evidenti Berrettini ha perso solo al tiebreak). Sorride invece Musetti che batte ancora una volta il greco Tsitsipas e accede agli ottavi di finale dove incontrerà l’australiano De Minaur.





MUSETTI: "LA VOGLIA DI VINCERE HA FATTO LA DIFFERENZA"

"E' stata una partita difficile, all'inizio, perchè non avevo mai provato questo campo, il Manolo Santana, neanche in allenamento, e ho trovato molta differenza. Poi però mi sono adattato e la voglia di vincere questo match ha fatto la differenza". Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo la seconda vittoria in pochi giorni contro Stefanos Tsitsipas. "Sono felice e orgoglioso perchè ci tenevo molto a vincere", ha aggiunto. "Ieri è stata una giornata dura, nel complesso (causa blackout). Quando succedono questa cose comprendi quanto siamo miserabili senza energia elettrica - ha detto Musetti -. Ma non è stato tutto brutto, per tornare in albergo siamo partiti insieme con Flavio e Matteo (Cobolli e Arnaldi). Abbiamo camminato due ore per rientrare, una bella camminata ma valeva la pena. E' stata una bella preparazione per la partita di oggi", ha concluso.





BERRETTINI: "FARO' DI TUTTO PER GIOCARE A ROMA"

La sfortuna sembra essersi accanita contro il tennista romano negli ultimi anni e i problemi all'addome periodicamente si ripresentano. Berrettini comunque non molla e guarda già al futuro. "Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell'altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po' la zona dell'addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c'era un rischio grosso di farsi male. L'ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c'era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo".