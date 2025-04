Internazionali BNL d'Italia, oggi la presentazione. Binaghi: "Sarà un edizione da record"

Il conto alla rovescia è iniziato. Al Liceo Eugenio Montale di Roma è stata presentata l'82esima edizione degli Internazionali BNL l'Italia. Una presentazione in qualche modo speciale perché è stata la prima in un istituto scolastico. Grazie al progetto "racchette in classe", il tennis, per il dodicesimo anno consecutivo, entra nelle scuole, si crea quindi un’occasione sia per avvicinare al mondo della racchetta un numero ancora maggiore di studenti, sia per reclutare – anche grazie a delle borse di studio – i giovanissimi con spiccate attitudini e i bimbi diversamente abili nel progetto che ha tra i suoi principali obiettivi l’inclusione. Presenti alla conferenza: Angelo Binaghi presidente della Fitp, Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute, Daniela Santanché ministro del turismo, Andrea Abodi ministro dello Sport e per i giovani e Roberto Gualtieri sindaco di Roma.





LA NOVITA': LO STADIO DEI MARMI

I nuovi campi da tennis (tre) all'interno dello stadio de marmi sono la novità di questa 82esima edizione. Da sempre cuore delle attività azzurre di atletica leggera, lo stadio ha ospitato anche eventi di rugby e calcio a 5, inoltre durante le Olimpiadi del 1960 le sue gradinate di marmo bianco di Carrara e le 60 splendide statue che lo circondano hanno incorniciato alcune gare del torneo olimpico di hockey su prato. Lo scorso anno è stato oggetto di una serie di interventi di riqualificazione che lo hanno riportato al suo antico splendore ed ora è pronto per fare da cornice illustre ai match degli Internazionali BNL d'Italia.





BINAGHI: "SARA' UN TORNEO DA RECORD"

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha iniziato la presentazione del torneo ringraziando tutte le persone che insieme a lui si occupano dell'organizzazione, la quale pur essendo rodata è sempre molto complicata e impegnativa. Poi ha parlato delle aspettative che tutti hanno su questo torneo: "Se Sinner avesse giocato questi tre mesi la prevendita dei biglietti sarebbe stata ancora migliore. Ma dall'altra abbiamo la sicurezza che non giocando a Madrid non si potrà fare male come lo scorso anno, quindi abbiamo la sicurezza di giocare gli Internazionali con il n.1 al mondo che è italiano". Sulla prevendita ha poi aggiunto: "Ci aspettiamo molto di più perché lo scorso anno con l'infortunio di Sinner ci fu una stasi nella vendita. Sono certo che ci ritroveremo a fine torneo commentando un altro record", ha aggiunto. Binaghi ha poi proseguito: "Noi stiamo già pensando al dopo, perché ci sono presidenti che amano la visibilità e che pensano che queste manifestazioni siano il fine ultimo. Poi ci sono quelli come noi che al contrario soffrono tutta questa medianicità e che ritengono che queste manifestazioni siano un punto di partenza e non di arrivo, ma lo strumento per essere i più bravi possibile in quella che è la mission dei dirigenti sportivi: la promozione dello sport". Per questo "utilizzeremo tutti i ricavi degli stranieri agli Internazionali per la promozione dello sport a scuola con i nostri progetti".





ABODI: "INTERNAZIONI DI ROMA COME UNO SLAM"

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: "Gli Internazionali sono eccellenza organizzativa e che sia o meno il quinto Slam ormai il torneo è a quel livello. Ma è anche una manifestazione che è una tappa di transito di una strategia più ampia per promuovere lo sport. Se la federazione tennis e padel investe da sola più di tutte le altre federazioni insieme nella scuola con un solo progetto - ha aggiunto -, allora è il resto del sistema che deve camminare con un passo più svelto perché la direzione di marcia è nota e noi diamo un contributo con Sport e Salute che è sempre più indispensabile nella promozione dello sport sociale".





GUALTIERI: "CONFERMATO IL CAMPO A PIAZZA DEL POPOLO"

"Questa sarà davvero l'edizione dei record, c'è un allineamento dei pianeti, merito dei nostri atleti e della Federazione, per qualità di successo del tennis italiano. Poi ci sarà il ritorno di Sinner a Roma e ci sarà un livello di passione mai stato nella storia del torneo. Il tennis promuove Roma e Roma promuove il tennis e ci aspettiamo un indotto stellare, le stime sono molto importanti e noi stiamo facendo di tutto con la Federazione e Sport e Salute per rinnovare questo connubio. Abbiamo voluto fortemente confermare, dopo il successo dell'anno scorso con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, il campo da tennis a Piazza del Popolo - ha spiegato - Un progetto virtuoso che permetterà a romani e turisti di vedere gratuitamente esibizioni, allenamenti e partite. Questa sarà solo una delle tante iniziative che, insieme alla federazione, organizzeremo per coinvolgere tutta la città, portando la magia del grande tennis nelle strade, nelle piazze e nelle vetrine di Roma"





SANTANCHE': "GLI INTERNAZIONALI PROMUOVONO L'ITALIA NEL MONDO"

"Sport e turismo è un connubio vincente e gli Internazionali lo dimostrano, nel 2024 si è sfondato il tetto dei 600 milioni di euro di impatto economico. Un dato importante e che può crescere quest'anno". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, durante la presentazione degli Internazionali presso il liceo Eugenio Montale. "Non esiste un altro torneo con una location come quella di Roma - ha aggiunto - Un turista che sceglie di vedere un torneo, sceglie di venire qui non solo per l'organizzazione della manifestazione ma anche per la bellezza della nostra città". E poi ancora: "Eventi come gli Internazionali promuovono l'Italia nel mondo, è un impatto altissimo e fortissimo".