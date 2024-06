Moto GP: Pecco Bagnaia vince la Sprint Race e infiamma il Mugello, secondo Marquez.

La Sprint Race del sabato al Mugello si tinge di azzurro con il trionfo di Pecco Bagnaia sulla Ducati. Una vittoria che permette al pilota italiano di accorciare ulteriormente in classifica su Jorge Martin, lo spagnolo infatti è caduto quando mancavano solo 3 giri al termine della gara. Ora sono solo 27 i punti che separano i due, in attesa ovviamente della gara di domani in cui Martin partirà dalla prima posizione mentre Bagnaia scatterà dal quinto posto.





BAGNAIA: "ABBIAMO UN PUBBLICO ECCEZIONALE"

"Da dieci mesi non vincevo la Sprint -sottolinea il campione del mondo in carica al microfono di Sky Sport-. A Barcellona eravamo velocissimi ma sono caduto, era fondamentale finire in questo modo. Amo questo pubblico, mi ha emozionato già prima della partenza" ha poi dichiarato Bagnaia, ripagato dall’affetto delle migliaia di persone che hanno intonato con lui l’inno nazionale, d’istinto e senza musica, al momento della premiazione. Sul podio allestito lungo la griglia di partenza, davanti alla tribuna centrale, sono saliti anche Marquez e Acosta. Marc è andato vicino ad un incredibile rimonta dato che nel finale ha ridotto di mezzo secondo il distacco, bravo Bagnaia a resistere. "Ho alzato il ritmo dopo la caduta di Martin. Quando ho visto Marc avvicinarsi ho riaperto il gas - ha continuato Bagnaia-. È stato incredibile. L'ultima parte di gara è stata difficile ma me la sono goduta. La moto funziona perfettamente. Domani sarà dura ma finire così una Sprint è sempre positivo e poi vincere qui così è incredibile davanti a questo pubblico eccezionale".

