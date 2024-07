Matteo Berrettini vola in finale a Gstaad, battuto in due set il greco Tsitsipas. Domani il match contro Halys

Il vero Matteo Berrettini finalmente sta tornando. Il tennista azzurro oggi ha battuto in semifinale del torneo Atp 250 di Gstaad il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 del tabellone, 1 ora e 40 minuti di gioco, 7-6, 7-5 il risultato finale. Domani nell'ultimo atto del torneo Matteo affronterà il francese Quentin Halys che nell'altra semifinale ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff. Un cammino perfetto fin qui per Berrettini, non ha mai perso neanche un set in questo torneo e il suo livello continua a crescere partita dopo partita. Dopo gli innumerevoli problemi fisici degli ultimi anni quindi, l'impressione che tutti i tifosi italiani hanno è che la via per tornare alla miglior forma fisica sia quella giusta per il tennista italiano. Il torneo di Gstaad inoltre rievoca bei ricordi per Berrettini, proprio in svizzera infatti, vinse il suo primo torneo nel 2018.





BERRETTINI: "HO GIOCATO IL MIO MIGLIOR TENNIS"

"Tutti gli anni e tutte le finali sono diverse, non giocavo da tanto sulla terra battuta ma qui mi piacciono le condizioni. Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli". Queste le parole del tennista italiano al termine del match contro Tsitsipas. "Ero molto concentrato perché ogni break poteva essere decisivo e dovevo stare attento in battuta, probabilmente ho giocato il mio tennis migliore nel modo decisivo. Sapevo che si sarebbe potuta presentare un'occasione ed è arrivata. Il precedente con Halys di 9 anni fa? È passato tanto tanto tempo, mi ricordo eravamo in Toscana ma si giocava sul duro. Domani sarà molto difficile".