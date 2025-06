Ardea, arrestato un diciottenne per l'omicidio del benzinaio ucciso sul posto di lavoro, il ragazzo ha confessato Photo Credit: agenziafotogramma.it

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Nahid Miah, il 36enne bengalese che gestiva una stazione di servizio a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. L'uomo è stato accoltellato durante una rapina avvenuta lo scorso 27 maggio. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito il fermo del giovane, su disposizione della Procura di Velletri. Il ragazzo, residente nella zona e con un passato di precedenti penali, ha ammesso di essere lui l'aggressore, descrivendosi come il motociclista che, indossando un casco integrale e vestito di nero, ha colpito Miah al cuore con una coltellata letale prima di fuggire con 570 euro in contanti. Il giovane ha anche collaborato con le forze dell'ordine, consentendo il ritrovamento del coltello a serramanico, con una lama di 16 centimetri, ancora intriso di sangue.





L'EPISODIO E LE RICERCHE

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12:00 di martedì 27 maggio, quando l'aggressore è arrivato al distributore di benzina in sella a una moto, con il volto coperto da un casco integrale e vestito tutto di nero. Dopo aver accoltellato Miah al cuore, l'assassino ha preso il bottino e si è allontanato velocemente. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, Miah, sposato e padre di due figli, è deceduto sul posto, prima di essere trasportato in ospedale. Sotto la supervisione della Procura di Velletri, i carabinieri hanno avviato rapidamente le indagini, interrogando alcuni testimoni e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Le registrazioni video sono state raccolte da numerosi impianti nella zona, permettendo così di ricostruire l'intero spostamento dell'assassino, sia prima che dopo l'omicidio. È stato individuato un motociclo, rubato due giorni prima a Roma, che l'aggressore aveva usato. La moto è stata ritrovata il giorno seguente in un’area boschiva di Ardea, quasi completamente distrutta dal fuoco.