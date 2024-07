Sinner e Paolini ai quarti di finale di Wimbledon. L'altoatesino è il primo italiano a raggiungere per tre volte questo traguardo

Continua a scrivere pagine di storia del Tennis italiano Jannik Sinner, il primo azzurro di sempre a raggiungere per 3 volte i quarti di finale di Wimbledon. Battuto agli ottavi l'americano Ben Shelton in 2 ore e 10 minuti di gioco, un secco 3 a 0 (6-2, 6-4, 7-6) che ha mostrato ancora una volta come Jannik sia in grado di adattare perfettamente il suo gioco in base all'avversario che si trova davanti. L'altoatesino tornerà in campo martedì contro Grigor Dimitrov o Daniil Medvedev. Anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale, per la prima volta in carriera in questo torneo. L'avversaria dell'azzurra, la statunitense Madison Keys si è ritirata al terzo set quando il punteggio era un set pari e 5 pari nella partita decisiva. A fermare la statunitense un infortunio alla coscia sinistra. La Keys ha prima chiesto il medical time out, poi è tornata in campo ma è stata costretta ad alzare bandiera bianca tra le lacrime.





SINNER: "ESSERE QUI PER ME E' UN ONORE"

"Il match è stato difficile soprattutto nel terzo set. Nel tiebreak ho salvato tre set point, queste partite possono essere lunghe e sono contento di aver vinto in tre. Il punto tra le gambe? Solo fortuna. Con il team ci divertiamo tanto quando lavoriamo e lo facciamo per momenti così. Tutti i giocatori vogliono dare spettacolo per il pubblico, quando la partita è bella gli spettatori si divertono. Essere felici in campo è la cosa più importante. Ai quarti con Dimitrov o Medvedev? Comunque vada sarà una bella partita. Essere in un quarto Slam è un onore, soprattutto in questo torneo".





PAOLINI: "BRUTTO VINCERE COSI'"

"Sono dispiaciuta per lei, vincere così è brutto - ha spiegato Paolini dopo il match parlando dell'infortunio di Madison Keys - Una partita molto dura con alti e bassi, sono felice e triste al tempo stesso. Spero vi siate divertiti. La partita è stata come un giro sulle montagne russe, lei ha giocato un grande tennis. Era difficile rimandare la palla oltre la rete, mi sono detta di restare attaccata alla partita".