In Coppa Italia l’Atalanta travolge lo Spezia, La Lazio supera con merito il Bologna e incontra ai quarti la Juventus

JUVENTUS-MONZA, 2-1

L'era Ferrero-Scanavino comincia con una vittoria, il destro magico di Chiesa permette alla Juve di avanzare in Coppa Italia: contro il Monza finisce 2-1, i bianconeri troveranno la Lazio nei quarti di finale. Allegri è squalificato e consegna al vice Landucci una formazione infarcita di giovani: Fagioli, Miretti e Iling-Junior completano la mediana con McKennie e Paredes, in attacco c'è Soulè a supportare Kean. In difesa è Danilo a fare gli straordinari, insieme a Gatti e Rugani, con Perin portiere di coppa. Palladino sceglie di schierarsi a specchio con il 3-5-1-1 e fa tanto turnover, lasciando a riposo alcuni titolarissimi come Izzo, Carlos Augusto e Petagna. Valoti agisce tra centrocampo e attacco alle spalle di Gytkjaer, gli esterni a tutta fascia sono Antov e D'Alessandro con Ranocchia, classe 2001 di proprietà della Juve, ad agire in mediana con Pessina e Colpani. La prima sgasata di Iling-Junior arriva già dopo cinque minuti, il classe 2003 trova Fagioli che fallisce un rigore in movimento sfiorando il palo. Alla fine del primo tempo è pareggio, 1-1. Poi Chiesa fa tutto da solo e, nonostante la trattenuta di Antov, rientra sul destro e trova un gol da applausi aiutato dal palo interno. E' la rete che permette alla Juve di strappare il pass per la qualificazione, ai quarti di finale in programma il 2 febbraio ci sarà un nuovo ritorno di Sarri con la sua Lazio allo Stadium. Il Monza esce a testa alta, Palladino può trarre buone indicazioni nonostante la sconfitta e l'eliminazione.

LAZIO-BOLOGNA 1-0



Poche emozioni tra Lazio e Bologna, entrambe prive dei loro bomber, Ciro Immobile e Marko Arnautovic, fermi per infortunio. I biancocelesti vincono 1 a 0 centrando l’obbiettivo quarti di finale. Al trentatreesimo del primo tempo Pedro sfrutta un errore della difesa bolognese rubando la sfera a Sosa, poi serve al centro Felipe Anderson che a porta vuota non può sbagliare e firma il gol che decide la partita. Nel corso del secondo tempo la Lazio ha gestito il match andando più volte vicino al gol del raddoppio con Zaccagni, Felipe Anderson e Milinkovic Savic mentre il Bologna non ha praticamente mai impensierito la difesa laziale giocando i secondi 45 minuti con poca precisione. Ora i biancocelesti affronteranno la Juventus.