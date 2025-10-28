In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

28 ottobre 2025, ore 18:30
Ieri incidenti fatali a Rosolina e nella Veneta prefabbricati, anche in questi casi fatali alcuni macchinari in uso per la produzione di semilavorati edili
Un 23enne è morto nel pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. Inutili i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sul lavoro sono intervenuti itecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.
Nelle ultime ore anche due morti in Veneto
Ieri dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 in un'azienda di Rosolina un 29enne è deceduto schiacciato da un macchinario. La vittima è Luca Domenicale, che risiedeva a Porto Viro.
La ricostruzione
L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio in una ditta di attrezzature edili in via Santa Teresa, la Veneta Prefabbricati. Secondo una prima ricostruzione effettuata da carabinieri e Spisal il giovane operaio sarebbe stato travolto e schiacciato da un macchinario. I vigili del fuoco, con un lungo lavoro con i divaricatori, lo hanno estratto ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.
Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità
L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Cristoforo Colombo. Secondo i primi accertamenti, un'auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Per cause da accertare, avrebbe urtato un'altra vettura, sulla quale viaggiva la vittima sul sedile del passeggero, che proseguiva sulla stessa carreggiata e poi finita contro un albero sullo spartitraffico. Portati in ospedale in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro
Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali
Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare