In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

Redazione Web

28 ottobre 2025, ore 18:30

Ieri incidenti fatali a Rosolina e nella Veneta prefabbricati, anche in questi casi fatali alcuni macchinari in uso per la produzione di semilavorati edili

Un 23enne è morto nel pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. Inutili i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sul lavoro sono intervenuti itecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.


Nelle ultime ore anche due morti in Veneto

Ieri dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 in un'azienda di Rosolina un 29enne è deceduto schiacciato da un macchinario. La vittima è Luca Domenicale, che risiedeva a Porto Viro.

La ricostruzione

L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio in una ditta di attrezzature edili in via Santa Teresa, la Veneta Prefabbricati. Secondo una prima ricostruzione effettuata da carabinieri e Spisal il giovane operaio sarebbe stato travolto e schiacciato da un macchinario. I vigili del fuoco, con un lungo lavoro con i divaricatori, lo hanno estratto ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.


Argomenti

infortunio
lavoro
Mantova

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

  • Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

  • Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

  • Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

    Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

  • Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

    Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

  • Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

    Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

  • Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

    Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

  • Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

    Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

  • Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

    Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità

Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Cristoforo Colombo. Secondo i primi accertamenti, un'auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Per cause da accertare, avrebbe urtato un'altra vettura, sulla quale viaggiva la vittima sul sedile del passeggero, che proseguiva sulla stessa carreggiata e poi finita contro un albero sullo spartitraffico. Portati in ospedale in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro

Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare

Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

La svolta è giunta 24 ore dopo il ritrovamento della vittima che stando ai media iberici presentava ferite compatibili con un pestaggio