In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

Un 23enne è morto nel pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano . Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo . Inutili i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sul lavoro sono intervenuti itecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana , oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Nelle ultime ore anche due morti in Veneto

Ieri dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 in un'azienda di Rosolina un 29enne è deceduto schiacciato da un macchinario. La vittima è Luca Domenicale, che risiedeva a Porto Viro.

La ricostruzione

L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio in una ditta di attrezzature edili in via Santa Teresa, la Veneta Prefabbricati. Secondo una prima ricostruzione effettuata da carabinieri e Spisal il giovane operaio sarebbe stato travolto e schiacciato da un macchinario. I vigili del fuoco, con un lungo lavoro con i divaricatori, lo hanno estratto ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.



