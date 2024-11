In Spagna piove ancora, nella regione di Valencia sono almeno 200 le vittime delle alluvioni

Un migliaio di soldati sono a lavoro per prestare soccorso alla popolazione, nelle ore in cui il maltempo ancora non dà tregua alla Spagna. Le precipitazioni si stanno concentrando oggi ancora nella regione di Valencia, la zona più colpita del Paese. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 202, ma sono ancora molti i dispersi. Oltre trecentomila persone di una ventina di comuni della regione sono ancora senza acqua potabile. Il ministro dei Trasporti ha parlato di strade e ferrovie da ricostruire. Il premier Sanchez ha invitato la popolazione a rimanere in casa dal momento che la tempesta non è ancora passata. Polemiche intanto per i ritardi negli avvisi alla popolazione, che sarebbero scattati solamente martedì sera quando l’acqua era già alta. Annunciati tre giorni di lutto nazionale. L'ambasciata italiana in Spagna segnala che al momento non ci sono cittadini italiani fra le vittime.





Ancora pioggia

Le stesse piogge che hanno causato ingenti danni negli ultimi giorni non sembrano dare tregua al Paese. Le precipitazioni si stanno concentrando in queste ore ancora nella regione di Valencia. L'Agenzia meteorologica spagnola ha lanciato l'allerta arancione in alcune zone delle province di Valencia, Castellón e Tarragona. Allerta arancione per forti piogge e temporali anche a Maiorca e Minorca. Allerta rossa invece in alcune zone della costa di Huelva, in Andalusia.





Sanchez, "emergenza non è finita"

Un richiamo alla prudenza è arrivato dal premier spagnolo Pedro Sanchez. "La Dana non è ancora passata, ci sono province in allerta. Manteniamo la prudenza". Dopo un incontro con l'Agenzia statale di meteorologia, con un post su X il premer spagnolo ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità. Ma è polemica proprio sui presunti ritardi degli avvisi alla popolazione. Un alert sui cellulari dei cittadini delle regioni più colpite sarebbe arrivato solo nella serata di martedì, quando il livello dell'acqua era già alto.





Le parole di Papa Francesco

"Il signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di Valencia". Al termine dell'Angelus per la festa di Ognissanti, Papa Francesco ha rivolto le sue preghiere alla popolazione spagnola durante colpita dal maltempo. "Esprimo la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti dalle alluvioni. E a proposito di queste catastrofi ambientali preghiamo per le popolazioni della penisola iberica, soprattutto della comunità valenciana".