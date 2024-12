Incidente al porto di Genova: morto un operaio schiacciato tra due ralle

Il macabro contatore delle morti sul lavoro si aggiorna ancora. Al porto di Geneva, questa mattina un operaio al lavoro è stato travolto da una ralla in movimento che si è scontrata con un altro mezzo. Per la vittima 52enne, non c’è stato nulla da fare. Il collega su una delle macchine è stato sbalzato fuori dalla cabina di guida ed è ferito gravemente.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione, questa mattina la vittima nel porto di Genova Pra' era a terra e stava controllando i sigilli di un container. Probabilmente impegnato nella sua attività, non si è reso conto che si trovava sulla traiettoria di due ralle che si sono scontrate frontalmente. In particolare uno dei mezzi era fermo mentre l'altro era in marcia e, per cause ancora da chiarire, non si è fermato. La vittima è stata schiacciata. L'uomo sul mezzo fermo è stato sbalzato ed è finito a terra: ha lesioni alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

IL PORTO

Il terminal del porto dove è avvenuto l’incidente ha chiarito, tramite un comunicato, che il conducente del mezzo, per cause da accertare, ha sterzato improvvisamente provocando lo scontro violento con un altro mezzo operativo. “L’impatto ha provocato la morte di un addetto checker” continua la nota “e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo”. Sono in corso le indagini e i test anche sul conducente che ha provocato l’impatto.

LA RICHIESTA DI MAGGIORE SICUREZZA E LO SCIOPERO

Il porto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore. Da questa mattina presto si è formato un folto capannello di gente al varco di ponte Etiopia a Sanpierdarena. Gli operai chiedono maggiore sicurezza sul lavoro attraverso il sindacato di cui faceva parte anche la vittima.

LE INDAGINI

Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha fatto sequestrare l'area, i mezzi e il telefonino del conducente. Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro della Asl3 stanno sentendo i testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica.

COS’E’ UNA RALLA

Le ralle sono speciali mezzi formati da due parti: un trattore stradale ed un semirimorchio. Insieme costituiscono un autoarticolato. Sono mezzi potenti atti allo spostamento dei contenitori.