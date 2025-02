Incidente all'aeroporto di Toronto, un aereo si è capovolto in fase di atterraggio. Otto feriti

Un volo Delta in arrivo all'aeroporto di Toronto Pearson da Minneapolis si è ribaltato durante l'atterraggio. Tutte le piste sono state chiuse. Sui social media sono comparse foto che mostrano l'aereo con la pancia rivolta verso l'alto sulla pista. Almeno otto persone sono rimaste ferite, secondo la Polizia, la cui giurisdizione include l'aeroporto. Una persona è stata classificata come "grave con ferite non pericolose per la vita" e sette persone hanno riportato ferite da moderate a lievi, ha detto la polizia. I funzionari dell'aeroporto hanno dichiarato che "tutti i passeggeri e l'equipaggio (80 in totale) sono stati identificati".