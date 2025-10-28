Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter Photo Credit: Ansa/ Fabrizio Cusa

Redazione Web

28 ottobre 2025, ore 17:00

Josip Martinez non avrebbe potuto evitare l'impatto con la carrozzina che avrebbe saltato la corsia all'improvviso, forse per un malore del conducente

Un incidente tutto da ricostruire è costato la vita ad un anziano di 81 anni che viaggiava in una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò in provincia di Como. Alla guida dell’auto che lo ha travolto c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore. L’uomo avrebbe lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, così attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'auto condotta dal calciatore. Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore. Si chiamava Paolo Saibene l'anziano ucciso stamattina mentre andava in strada con la sua carrozzina.


Chi è Josep Martinez

Dal vivaio del Barcellona all'Inter, passando da Lipsia e Genova, in attesa di prendersi la maglia da titolare tra i pali dei nerazzurri. La carriera di Josep Martinez nonostante sia cresciuto in uno dei settori giovanili più noti e forti al mondo, non è stata quella dei predestinati, ma dopo aver scalato diversi scalini, ora il portiere spagnolo sembrava pronto a prendersi la titolarità nella porta interista. Nato ad Alzira, vicino Valencia, il 27 maggio 1998, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Barcellona, dove ha assimilato quella cultura del gioco con i piedi che oggi rappresenta uno dei suoi punti di forza. Dopo un'esperienza con il Las Palmas, la chiamata del Lipsia nel 2020 lo ha portato a misurarsi con il calcio tedesco, ma è in Italia, al Genoa, che ha trovato la dimensione per affermarsi. L'Inter lo ha notato ds e, nell'estate 2024, ha deciso di puntare su di lui come erede designato di Sommer, acquistandolo per 14 milioni. Sommer però ha tenuto il posto da titolare

Ancora speranze deluse

Qualcosa tuttavia sembrava poter cambiare con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, visto anche il rendimento altalentante di Sommer. Finora tuttavia Martinez ha disputato solo due gare, entrambe in campionato, contro Sassuolo e Cagliari, entrambe vinte dall'Inter con un gol incassato dal portiere spagnolo contro i neroverdi. In totale, le sue presenzein maglia nerazzurra sono 12, con otto gol subiti ma mantenendo la porta inviolata in otto occasioni.


