Iran, gli Usa non escludono un’operazione di terra

"Le truppe di terra non rientrano nel piano per l'Iran ma Donald Trump non esclude questa opzione". Così la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt in merito all’evoluzione della situazione sul campo. Karoline Leavitt ha poi riferito di un accordo di collaborazione raggiunto con la Spagna per la guerra in Iran. Questa notizia è stata subito smentita da Madrid. “Non abbiamo autorizzato gli americani a usare le basi militari congiunte di Moron e Rota sul nostro territorio nell’ambito del conflitto in corso” ha affermato il ministero degli Esteri iberico.

Il capo del Pentagono Hegseth, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato che Stati Uniti e Israele avranno presto il pieno controllo dei cieli iraniani, rivendicando l’affondamento da parte di un sottomarino americano di una nave da guerra iraniana, affondamento che ha causato oltre 80 vittime e di cui Trump ha postato le immagini sul suo social Truth. “Non ci sono le condizioni per fare scattare l’articolo 5 della Nato”, ha aggiunto Hegseth, in riferimento al missile balistico di Teheran lanciato verso lo spazio aereo turco, abbattuto dai sistemi di difesa dell’Alleanza Atlantica.

Continua l’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Per Teheran i raid hanno provocato più di 1.000 morti da sabato. Le autorità del Paese hanno deciso di posticipare per motivi di sicurezza la processione funebre in programma a Teheran per commemorare Ali Khamenei, la Guida suprema uccisa durante l'attacco statunitense e israeliano. Il nome del successore verrà annunciato al massimo la settimana prossima. Si insistentemente il nome del figlio di Khamenei, Mojtaba. La notizia, però, non è stata confermata.

Intanto è crollato del 90% il traffico di petroliere nello stretto di Hormuz, con i pasdaran che ne rivendicano il pieno controllo. Esplosioni a Erbil, blackout totale in Iraq. Gli Usa hanno chiesto ai cittadini americani di lasciare il Paese

I ministri degli Esteri dell'Ue terranno domattina una riunione in videoconferenza per discutere della situazione in Iran e nel Medio Oriente, alla luce degli ultimi sviluppi sul campo, a partire dalle ore 11. "La strategia di Teheran è seminare il caos e incendiare la regione. Attaccando indiscriminatamente i suoi vicini, il regime sta creando una solida base per la propria rovina''. E' quanto ha detto l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Varsavia.



