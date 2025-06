Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sarà l'opinionista

Lo ha annunciato la conduttrice Alessia Marcuzzi

Sarà Vladimir Luxuria l'opinionista della nuova edizione de "L'Isola Dei Famosi", in partenza lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo è stata la conduttrice per il terzo anno consecutivo Alessia Marcuzzi con una foto pubblicata sui suoi profili social ufficiali. Spetterà dunque a Luxuria che ben conosce L’Isola Dei Famosi, il compito di commentare a bordo campo le avventure dei naufraghi in Honduras.

