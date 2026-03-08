Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano

Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano

Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano Photo Credit: Ansa: Abedin Taherkenareh

Redazione Web

08 marzo 2026, ore 14:27 , agg. alle 15:03

Toni trionfalistici di Trump sull’andamento della guerra, “Li stiamo decimando”

"Abbiamo un piano specifico con molteplici opzioni per indebolire il regime iraniano e portare un cambiamento". E’ quanto ha ribadito oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il regime sono ore decisive per la scelta della nuova Guida suprema. Trovato un accordo su un nome e c’è attesa per l’annuncio ufficiale. Potrebbe essere il secondogenito di Khamenei, Mojtaba, figlio prediletto del capo degli ayatollah ucciso all’inizio dell’offensiva. Qualsiasi successore sarà un nuovo bersaglio ha già avvertito Israele. Toni trionfalistici di Trump sull’andamento della guerra: "Li stiamo decimando". Bombardati nella notte, dalle forze Usa e israeliane, impianti petroliferi nei pressi di Teheran. Il greggio brucia ancora, allarme sanitario per l’aria tossica. Intanto si ha notizia di un primo attacco degli Emirati Arabi Uniti in Iran, preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano, attacco valutato da Tel Aviv come un avvertimento al regime. Continua il lancio di missili e droni da parte di Teheran. Esplosioni ad Abu Dhabi. Esposioni anche a Gerusalemme e a Tel Aviv, dove sono caduti alcuni frammenti di un missile, un ferito versa in gravi condizioni. Gli attacchi israeliani in Libano hanno provocato la morte di almeno 394 persone in una settimana, tra cui 83 bambini e 42 donne. Lo ha reso noto nel primo pomeriggio il ministro della Salute Nassereddine nel corso di una  conferenza stampa.


Argomenti

guerra
Iran
Israele
Teheran
Trump
Usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

    Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

  • Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

    Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

  • Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

    Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

  • Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

    Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

  • Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

    Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

  • Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

    Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

  • Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

    Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

  • Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

    Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

  • I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

Ucciso un uomo che aveva violato il perimetro di sicurezza della residenza di Trump a Mar-a-Lago

Il presidente Usa, quando lo sconosciuto è entrato in azione, era a Washington

Il 16 febbraio di due anni moriva l'oppositore russo Alexei Navalny, cinque paesi europei hanno accusato Mosca di averlo avvelenato

Il 16 febbraio di due anni moriva l'oppositore russo Alexei Navalny, cinque paesi europei hanno accusato Mosca di averlo avvelenato

Il Cremlino smentisce la tesi di Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi e sostiene che è senza fondamento l'accusa di averlo avvelenato

A Monaco Rubio tende la mano all'Europa: gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia

A Monaco Rubio tende la mano all'Europa: gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia

Meloni, su Ue/Usa, lavorare per unire non per dividere. Oggi gli interventi anche di Starmer e di Zelensky