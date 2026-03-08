Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano

"Abbiamo un piano specifico con molteplici opzioni per indebolire il regime iraniano e portare un cambiamento". E’ quanto ha ribadito oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il regime sono ore decisive per la scelta della nuova Guida suprema. Trovato un accordo su un nome e c’è attesa per l’annuncio ufficiale. Potrebbe essere il secondogenito di Khamenei, Mojtaba, figlio prediletto del capo degli ayatollah ucciso all’inizio dell’offensiva. Qualsiasi successore sarà un nuovo bersaglio ha già avvertito Israele. Toni trionfalistici di Trump sull’andamento della guerra: "Li stiamo decimando". Bombardati nella notte, dalle forze Usa e israeliane, impianti petroliferi nei pressi di Teheran. Il greggio brucia ancora, allarme sanitario per l’aria tossica. Intanto si ha notizia di un primo attacco degli Emirati Arabi Uniti in Iran, preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano, attacco valutato da Tel Aviv come un avvertimento al regime. Continua il lancio di missili e droni da parte di Teheran. Esplosioni ad Abu Dhabi. Esposioni anche a Gerusalemme e a Tel Aviv, dove sono caduti alcuni frammenti di un missile, un ferito versa in gravi condizioni. Gli attacchi israeliani in Libano hanno provocato la morte di almeno 394 persone in una settimana, tra cui 83 bambini e 42 donne. Lo ha reso noto nel primo pomeriggio il ministro della Salute Nassereddine nel corso di una conferenza stampa.



