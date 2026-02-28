Israele e Usa attaccano l’Iran: missili e raid colpiscono obiettivi militari e civili Photo Credit: EPA/GAILAN HAJI

Le sirene hanno iniziato a risuonare prima dell’alba e, nel giro di poche ore, la crisi latente tra Israele e Iran si è trasformata in un confronto militare diretto, con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Raid aerei e lanci missilistici hanno colpito obiettivi sensibili su più fronti, innescando una delle escalation più gravi degli ultimi anni in Medio Oriente.

LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA DIFESA KATZ

Secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, l’operazione è stata concepita come un’azione preventiva per neutralizzare minacce ritenute imminenti contro lo Stato di Israele. Il governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu ha attribuito all’offensiva il nome di “Il ruggito del leone”, mentre da Washington l’intervento congiunto è stato ribattezzato “Operation Epic Fury”. Il presidente Donald Trump ha rivolto un messaggio diretto al popolo iraniano, parlando di un “momento decisivo” e annunciando un discorso alla nazione.

COLPITI DIVERSI OBIETTIVI IN IRAN

Le esplosioni sono state segnalate in diverse città iraniane, a partire da Teheran. Tra gli obiettivi colpiti figurerebbero strutture legate all’apparato militare e di intelligence, inclusa un’area del Ministero dell’Intelligence nella capitale. Fonti locali parlano di attacchi mirati anche nei pressi di edifici istituzionali collegati alla Guida Suprema Ali Khamenei, che sarebbe stata trasferita in una località sicura. Colpita anche una zona che ospita uffici governativi legati al presidente Masoud Pezeshkian, rimasto illeso.