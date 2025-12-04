James Bond, spunta il nome di Callum Turner come prossimo 007

James Bond, spunta il nome di Callum Turner come prossimo 007 Photo Credit: Ansa/Eduardo Lima

Mario Vai

04 dicembre 2025, ore 09:00

Il prossimo film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028, affidato alla regia del canadese Denis Villeneuve

Chi prenderà il posto lasciato da Daniel Craig nei panni dell’agente più famoso del cinema continua a essere uno dei tormentoni di Hollywood. Le indiscrezioni si moltiplicano, mentre l’attesa per il nuovo capitolo della saga cresce sempre di più.

In mezzo a voci di corridoio e pronostici azzardati, un nome spicca più degli altri nelle lavagne dei bookmaker: Callum Turner, trentacinquenne londinese che ha conquistato pubblico e critica grazie al ruolo di Theseus Scamander nell’universo di Animali fantastici. Il suo profilo coincide con quello che i produttori avrebbero in mente per il futuro Bond, un mix di fascino britannico, postura elegante e una notorietà amplificata dalla relazione con la popstar Dua Lipa.

007, COSA SAPPIAMO?

Il prossimo film dedicato all’agente segreto di Sua Maestà dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028, affidato alla regia del canadese Denis Villeneuve, autore di Dune e Prisoners.

La macchina produttiva è già in movimento ma il nome del nuovo protagonista rimane un enigma da risolvere. Nel frattempo, Amazon MGM, unico arbitro creativo del franchise, osserva con cura la reazione del pubblico a ogni possibile indizio. L’idea di un’accoppiata Turner-Dua Lipa pare intrigare anche gli analisti dell’industria, complice la voce sempre più insistente che vede la cantante tra le favorite per firmare il tema musicale del ventiseiesimo film.

007, GLI ALTRI NOMI

La corsa al ruolo resta comunque affollata. Cillian Murphy, reduce dal successo internazionale ottenuto con Oppenheimer, continua a essere indicato come un candidato di peso. Seguono Taron Egerton, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Tom Holland, Henry Cavill e Michael Fassbender, una lista che testimonia quanto il personaggio resti un traguardo ambito da diversi interpreti di primo piano. Più defilata l’ipotesi di una svolta femminile, rallentata anche dalle recenti affermazioni di Helen Mirren, secondo cui James Bond dovrebbe preservare le sue caratteristiche originarie.

007, UNA PESANTE EREDITÀ

Il testimone lasciato da Craig, protagonista di cinque film dal 2006 al 2021 tra cui Casino Royale e Skyfall, pesa come un’eredità di rara forza simbolica. La produzione sembra voler procedere con cautela assoluta. I bookmaker, intanto, continuano a registrare variazioni di quota a ogni nuova indiscrezione, alimentando un’attesa che non accenna a diminuire. Fans e addetti ai lavori restano con lo sguardo puntato verso Londra, in attesa del nome che riporterà sullo schermo l’ombra elegante e pericolosa dell’agente 007.


