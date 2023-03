Jerry Calà colpito da un infarto. La corsa in ospedale e l'intervento: "le sue condizioni sono buone"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

L'ALLARME

Un infarto ha sorpreso nella notte Jerry Calà. Il noto attore si trovava a Napoli in un hotel sul lungomare. Proprio da lì è partito l'allarme, codice rosso per il 118 che ha trasportato d'urgenza Calà verso l'ospedale per le riprese di un film. Grazie al soccorso tempestivo del personale sanitario è stato possibile un intervento immediato per uno stent cardiaco.

LE RASSICURAZIONI DELLO STAFF

Dopo un giro di false notizie sulle condizioni di salute del settantunenne, è arrivato il rassicurante messaggio dell'entourage del comico che ha precisato: "Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali". La speranza è che Jerry possa tornare al più presto, lo staff confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film.