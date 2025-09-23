Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione tra polemiche FCC, Trump e la Disney

23 settembre 2025, ore 08:00
Dopo giorni di tensione e minacce, la Disney riporta in onda Jimmy Kimmel, segnando la fine della sospensione e il ritorno del suo show iconico
KIMMEL TORNA IN ONDA
Jimmy Kimmel si prepara a fare il suo ritorno sul piccolo schermo questa sera, segnando la fine di una sospensione che aveva acceso un acceso dibattito sul ruolo dei media e sulla libertà di parola. La decisione della Disney di interrompere temporaneamente il celebre show era arrivata a seguito delle critiche del presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, che aveva accusato il comico di aver diffuso messaggi ingannevoli sul caso Charlie Kirk e minacciato possibili interventi regolatori.
LA SOSPENSIONE E LA REAZIONE DI HOLLYWOOD
Carr, sostenitore di lunga data di Trump, aveva suggerito che i commenti di Kimmel fossero parte di «uno sforzo concertato per ingannare il popolo americano» e aveva indicato la possibilità di revoca delle licenze televisive. La reazione del pubblico e delle istituzioni del settore non si era fatta attendere: Hollywood e numerose celebrità, tra cui Tom Hanks, Meryl Streep e Whoopi Goldberg, si erano schierate apertamente a favore del comico, mentre voci conservatrici come il senatore Ted Cruz e Tucker Carlson avevano espresso sostegno alla posizione di Carr. Di fronte a questa pressione, la Disney ha fatto marcia indietro: «Dopo approfondite conversazioni con Jimmy, abbiamo deciso di riportare in onda il programma», ha dichiarato il colosso di Burbank. Per Kimmel, il ritorno non riguarda solo la propria carriera, ma anche i circa 200 membri del suo team, già provati dagli scioperi di Hollywood del 2023.
LE INCOGNITE
Restano però alcune incognite: i grandi network locali, come Nexstar e Sinclair, avevano minacciato di interrompere la trasmissione dello show sui loro canali dopo i commenti del comico. Inoltre, il dibattito sul ruolo della FCC e sul confine tra satira e libertà di espressione resta aperto. Oggi milioni di spettatori vedranno se Jimmy Kimmel tornerà a calcare il palco con la sua consueta ironia, o se le tensioni accumulate negli ultimi giorni continueranno a pesare sull’aria delle trasmissioni televisive.
