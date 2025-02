Joan Thiele a RTL 102.5: “Sanremo 2025 mi ha permesso di superare un limite e lasciarmi andare”

Joan Thiele è stata una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo e, come ogni giorno, ha raggiunto Matteo Campese sul radio truck di RTL 102.5, la prima radio d'Italia, per raccontare la sua esperienza e le emozioni che l'hanno accompagnata.

LA PRIMA VOLTA A SANREMO

Oggi, a pochi passi dalla finale del Festival, l'artista è tornata in onda in The Flight per parlare delle ultime ore che la separano dalla conclusione di questa avventura. Joan Thiele è in gara con il brano “Eco”, un pezzo personale, dedicato a suo fratello. Ai microfoni di RTL 102.5, dichiara: «È una settimana frenetica, molto lontana dalla mia vita, che è decisamente più slow e in cui mi prendo il tempo per fare le cose. Qui è tutto molto veloce, ma mi porto a casa una bellissima esperienza. Mi sono divertita, ho capito tanti dei miei limiti, che mi trattengo tantissimo e che devo lasciarmi andare di più. Questo mi è piaciuto, ho conosciuto una parte di me che era un piccolo bug. Al di là della performance, che è una cosa importantissima, ho capito una cosa per me fondamentale: non si può controllare tutto».

DUETTO CON FRAH QUINTALE NELLA SERATA DELLE COVER

Ieri sera, nella quarta serata dedicata ai duetti e alle cover, Joan ha scelto di esibirsi insieme al rapper e cantautore Frah Quintale con una nuova versione di ‘Che cosa c’è’ di Gino Paoli. «Mi sono divertita tanto e ci siamo anche molto emozionati. Dopo tutta la tensione bella che c’era, mi è scesa anche una lacrimuccia. Io e Frah Quintale siamo molto amici, ci vediamo spesso in studio a suonare e a scrivere, anche se fino ad ora non sono ancora uscite nostre cose insieme. Ma questa cover era una cosa nuova, abbiamo fatto una prova su questo pezzo di Gino Paoli e, già dalla prima volta, ci siamo emozionati. Sembrava strano, perché lui, venendo dal rap, la gente non se lo aspettava, invece canta molto bene. È stato un momento molto intimo», racconta Joan Thiele a RTL 102.5.

“JOANITA”, IL NUOVO ALBUM DI JOAN THIELE

Il brano “Eco” è contenuto nel nuovo album di Joan Thiele, “Joanita”, il primo interamente in italiano, in uscita il 21 febbraio. “Ho lavorato a questo album per tre anni, va ascoltato”, dichiara Joan a RTL 102.5.