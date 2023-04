Joe Biden si ricandida. Finiamo quello che abbiamo iniziato 4 anni fa

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Prende così il via la campagna per la rielezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti con un video lungo tre minuti e in cui la voce narrante è quella dello stesso Biden e la parola chiave che emerge dal messaggio è 'Libertà'. Mentre lo slogan, a chiusura delle immagini, lascia poco spazio a dubbi: "Let's finish the job", si legge, ovvero "finiamo il lavoro". "Ogni generazione di americani si è trovata davanti ad un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali, il nostro diritto al voto e i diritti civili. Questo è il nostro momento", dice Biden. Poco dopo la diffusione del video con cui Joe Biden ha presentato la sua candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca, il presidente e la sua vice Kamala Harris hanno presentato la documentazione necessaria presso la commissione elettorale federale formalizzando così la loro candidatura.

I REPUBBLICANI ATTACCANO BIDEN CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il partito repubblicano ha affidato la reazione alla ricandidatura di Joe Biden ad un video creato con l'intelligenza artificiale. Si tratta, sottolinea un portavoce del Grand old party ad Axios, della prima volta che il Republican National Committee produce un video con l'intelligenza artificiale al 100%. Il filmato di pochi secondi rappresenta una versione distopica del futuro se il presidente e Kamala Harris saranno rieletti con tanto di crisi nazionali e internazionali, città distrutte ed esplosioni.

IL SOSTEGNO DI OBAMA E CLINTON

"Mettiamoci al lavoro". Barack Obama scende in campo per la rielezione di Joe Biden, che oggi ha annunciato la sua ricandidatura alla Casa Bianca nelle elezioni del 2024. "Sono orgoglioso di tutto ciò che Joe Biden e la sua amministrazione hanno realizzato in questi ultimi anni. Ha mantenuto le promesse con il popolo americano e continuerà a farlo una volta rieletto", ha scritto l'ex presidente democratico su twitter. Sempre sui social viaggia il commento dell'ex segretaria di Stato americana, Hillary Clinton "Joe e Kamala sono le persone migliori per l'incarico di difendere la nostra democrazia, lottare per i nostri diritti e assicurarsi che tutti abbiano l'occasione giusta".