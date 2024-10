Jürgen Klopp torna in pista, l'ex allenatore del Liverpool nominato responsabile calcio del gruppo Red Bull Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il 57enne tedesco dal primo gennaio 2025 sarà Global Head of Soccer del gigante austriaco delle bevande energetiche

Jürgen Klopp sta per tornare in pista. L'ex allenatore del Liverpool, infatti, è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso austriaco delle bevande energetiche in un post su X. Ecco le prime parole di Klopp: "Dopo quasi 25 anni a bordo campo, non potrei essere più entusiasta per il fatto di essere coinvolto in un progetto come questo. Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo". Chi è Jürgen Klopp Tra i più apprezzati allenatori del calcio contemporaneo, il 57enne tedesco ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione dopo nove anni in cui ha vinto una Champions League e un titolo di Premier League. In precedenza aveva guidato il Mainz e il Borussia Dortmund. Con quest'ultima ha vinto due volte la Bundesliga. Il nuovo incarico di Klopp Con la nomina a Global Head of Soccer, a partire dal 1° gennaio 2025 Klopp sarà responsabile della rete internazionale di tutte le squadre di calcio della Red Bull, tra le quali ci sono RB Lipsia, New York Red Bulls e Red Bull Salisburgo. Dunque, per la carriera di Klopp si tratta di una evoluzione significativa, visto che il lavoro quotidiano non sarà più svolto prevalentemente sul terreno di gioco, bensì in ufficio, concentrandosi su una visione globale e più a lungo termine nel mondo del calcio. In pratica, sarà responsabile della guida, della filosofia di gioco e dello sviluppo dei giovani giocatori, nonché della consulenza sui trasferimenti e sulle nomine dirigenziali. La clausola per la Nazionale tedesca Il nuovo incarico di Klopp sarà a lungo termine, ma, come trapela da Sky Sport De, l'ex allenatore si sarebbe assicurato una clausola che gli consentirebbe di accettare una eventuale chiamata come Ct della nazionale tedesca, attualmente timonata da Julian Nagelsmann. D'altronde Klopp non ha mai nascosto il suo sogno. Nel 2023 disse: "Non è del tutto escluso che un giorno diventerò l'allenatore della nazionale. Ma deve adattarsi. E finora non è successo. E se rescindo il contratto a Liverpool, allora non farò sicuramente nulla per un anno".

