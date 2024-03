Kanye West prossimo a un tour mondiale. Intanto la figlia North annuncia l'album d'esordio

Dopo aver presentato il primo capitolo del progetto Vultures insieme a Ty Dolla Sign in una serie di listening party, sembra che Kanye West stia mettendo in piedi un vero e proprio tour mondiale. Quando si parla di Ye il condizionale è d’obbligo: nell’ultimo anno, tra concerti saltati e continui rinvii del disco, ogni annuncio del rapper è da prendere con le pinze.

KANYE WEST PROSSIMO A UN TOUR MONDIALE?

Tutto sarebbe nato dal ritorno dell’ex manager di Kanye, John Monopoly, già al fianco del rapper nei primi anni 2000. I due, secondo quanto riportano voci oltreoceano, starebbero programmando insieme un tour mondiale: sarebbe il primo dal 2016, interrotto nel novembre di quell’anno a causa del ricovero per esaurimento di Ye. A confermare il rinnovato sodalizio tra West e il suo vecchio manager ci sarebbero alcune dichiarazioni fatte nel fine settimana, quando durante un listening di Vultures a Los Angeles l’ex marito di Kim Kardashian ha elogiato Monopoly, ricordando la loro storia. La tournée, che a differenza dei listening party degli ultimi mesi comporterebbe performance e produzioni dal vivo, potrebbe addirittura partire tra qualche mese.

L’ALBUM D’ESORDIO DI NORTH WEST

E se Kanye sta pensando al suo ritorno alla dimensione live in pompa magna, la figlia North West, 10 anni, ha appena annunciato il suo album di debutto. D’altronde, buon sangue non mente. Il disco si chiamerà “Elementary school dropout”, che riprende il titolo del cd del 2004, “College dropout” di papà Kanye. North lo ha annunciato salendo sul palco insieme a Kanye in uno degli ultimi eventi dedicati a Vultures, confessando al pubblico “sto lavorando a un album”. La bambina sembra voler fare sul serio con la musica, dopo essere diventata una delle più giovani di sempre a raggiungere la top 10 americana grazie al verso cantato in “Talking”.