Fedez preoccupa i fan: nuova gastroscopia dopo una perdita di sangue

Le storie Instagram

In queste ore, Fedez ha pubblicato una serie di storie che hanno fatto preoccupare i suoi fan: il cantante è infatti stato sottoposto a una gastroscopia dopo una perdita di sangue. Una prima storia la ritrae in un letto d’ospedale con una frase ironica: «Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another one” ma con le emorragie interne». Segue una seconda storia, in cui si trova uno screen di un testo “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato” e specifica «Pensare che l’ho scritta ieri notte». Prosegue, ringraziando il personale che l’ha aiutato: «Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna». Infine, il trapper conclude con un’ultima Instagram Story: «È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle». Nel frattempo, sui social ha iniziato a diffondersi un’altra storia, poi cancellata, pubblicata da Fedez insieme alle altre, nella quale si legge: «Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale», potrebbe rivolgersi alla ex moglie Chiara Ferragni?





I precedenti ricoveri

Fedez parla di "Another one" (in italiano “un altro ancora”), perché il ricovero attuale arriva dopo quello dello scorso mese. Dopo giorni di assenza sui social, a metà giugno, fece sapere di essere stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Nel corso degli ultimi anni, il cantante è stato sottoposto a ricoveri e operazioni più volte. Nel marzo 2022, gli era stato asportato un tumore al pancreas all’ospedale San Raffaele di Milano, mentre, nel settembre 2023, era stato ricoverato per una decina di giorni e poi operato all'ospedale Fatebenefratelli, situato sempre nel capoluogo lombardo, per un'emorragia interna causata da due ulcere. In quel caso aveva raccontato sempre sui social: "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Successivamente era stato bloccato un secondo sanguinamento grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni, prima del ritorno a casa.