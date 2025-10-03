“L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

Renato Zero è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare L’ORAZERO, il nuovo album che apre un ulteriore capitolo della sua straordinaria produzione artistica e della lunga carriera, che da oltre cinquant’anni segna la storia della musica italiana.

IL NUOVO ALBUM

L’ORAZERO, il nuovo album di Renato Zero uscito oggi, 3 ottobre, è un caleidoscopio di racconti e visioni: un cammino che accoglie esperienze, emozioni e possibilità sempre nuove, dove ogni passaggio contribuisce a dare profondità e significato al viaggio zeriano.

A RTL 102.5 Renato Zero racconta l’emozione dell’uscita: «Ho sempre l’emozione del debutto, non ci si può abituare a questo tipo di esercizio. Gli esami non finiscono mai, diceva Eduardo, e io condivido pienamente. Il primo esame è con noi stessi, che siamo portatori sani di messaggi musicali, buttando gli occhi sulle realtà quotidiane, sulle problematiche e tutto il resto. La responsabilità, per quanto mi concerne, è infinita».

L’album si articola in 19 tracce: diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore: la continua e inarrestabile ricerca di espressione. L’album si offre come una porta aperta al dialogo, alla condivisione dei pensieri, ma anche alla possibilità concreta di un cambiamento profondo. In un mondo che urla e che sgomita, Zero è mosso dall’urgenza di riaffermare le basi fondamentali del vivere: l’amore come energia inesauribile che tiene accese le relazioni umane; l’amicizia come presenza che consola e sostiene; il rispetto come principio irrinunciabile che permette di vivere in armonia con sé stessi e con gli altri.

Il 28 settembre scorso Renato Zero ha presentato in anteprima il suo nuovo album L'ORAZERO al Teatro Brancaccio di Roma davanti a un pubblico di affezionati fan e giornalisti. «Quando noi artisti ultimiamo un lavoro e lo dobbiamo presentare, diventi prigioniero della bella figura, del mettere fuori il meglio di te, dello stupire. Allora ho detto: perché non facciamo venire i giornalisti e ci raccontiamo un po’ gli umori di questo tempo, della necessità che io ho avuto di coprirmi le spalle con questi 19 brani, per evitare di guardare troppi telegiornali o sentirmi prigioniero di scadenze e di una metodicità che non mi rappresenta. Io, quando intendo realizzare un lavoro, non mi faccio un programma in base ai periodi che possono avvantaggiarmi o meno. Io, se ho qualcosa che sento di dover dire, dico. E questa libertà, per me, è la cosa primaria».

L’ORAZERO IN TOUR, RTL 102.5 È RADIO PARTNER

A poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con L’ORAZERO IN TOUR. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane, a partire da gennaio 2026 con 23 date annunciate in giro per il Paese, fino al mese di aprile. La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.

Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).

Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica alle tracce contenute nel nuovo progetto L’ORAZERO, per la prima volta dal vivo.

I biglietti sono disponibili su renatozero.com e vivaticket.com.