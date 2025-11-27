L'ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini, Giulio Golia e Francesca Di Stefano ci portano dietro le quinte del loro libro Photo Credit: "L'ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini" di Giulio Golia e Francesca Di Stefano

Ci sono storie, all’interno dei libri, fatte per tenere incollati alle pagine. La capacità di un buon autore o di una buona autrice è quella di centellinare le rivelazioni, talvolta mandando il lettore fuori strada per poi riportarlo di colpo sul giusto binario, complice l’intuizione vincente del protagonista o di uno dei personaggi della storia. Questo avviene all’interno delle storie di finzione dove, nella stragrande maggioranza dei casi, lettori e lettrici chiudono il libro alla fine del racconto riuscendo, bene o male, a mettere tutte le tessere del puzzle al loro posto.

La vita reale può essere molto più complessa, come ci ricordano alcune storie talmente ingarbugliate e dal finale non scontato e che continuano a sollevare dubbi e domande anche a distanza di anni dalla loro conclusione. Se di conclusione si può mai effettivamente parlare. Un discorso che calza a pennello all’omicidio di Marco Vannini, il caso di cronaca nera avvenuto nella notte a cavallo del 17 e 18 maggio 2015 a Ladispoli (Roma). Una vicenda che, tra indagini e processo, si è conclusa giuridicamente nel maggio del 2021 – a poco meno di sei anni dagli eventi che hanno portato alla morte di Marco – con la condanna dei soggetti riconosciuti colpevoli confermata dalla Cassazione.

Una storia che è arrivata ai titoli di coda, certo, senza però che si sia arrivati a una verità conclamata. Cosa è successo realmente nel lasso di tempo che va dal momento del ferimento di Marco Vannini alla sua morte? Un intervallo di tempo considerevole, stando alle perizie, che parlano di circa quattro ore. Perché non sono stati chiamati tempestivamente i soccorsi? Sono solo alcune delle domande a cui provano a dare risposta Giulio Golia e Francesca Di Stefano all’interno del loro libro, "L'ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini", edito da Piemme.





L'ULTIMA NOTTE DI MARCO. VERITÀ E BUGIE SUL CASO VANNINI, UN’INCHIESTA DURATA ANNI

Ciao Giulio, ciao Francesca, oggi concentriamo la nostra attenzione sul vostro recente lavoro, "L'ultima notte di Marco: Verità e bugie sul caso Vannini". Un caso che, a dieci anni di distanza, è arrivato alla conclusione delle indagini e della vicenda giudiziaria, ma che aspetta ancora risposte. Cosa troviamo all'interno del libro?

“Il libro è l’intera inchiesta che abbiamo seguito per anni, fino alla sentenza definitiva di cassazione. Abbiamo ripercorso le testimonianze che abbiamo raccolto lavorando al caso per Le Iene, ma soprattutto abbiamo voluto mettere in fila i fatti basandoci sugli atti, sugli interrogatori, sulle intercettazioni, sui documenti. Il caso indubbiamente è risolto da un punto di vista giudiziario, ma i genitori di Marco sono convinti che manchino ancora diversi tasselli sul racconto di quella notte del 17 maggio 2015.”





Un lavoro, quello contenuto all'interno del libro, che è un po' anche la summa della vostra attività all'interno del programma "Le Iene". Portare tutto su carta è stato un po' come un "riordinare" i pensieri?

“In qualche modo sicuramente. In ogni servizio, e ne abbiamo realizzati quasi una ventina in tre anni, ci siamo concentrati per lo più su un aspetto specifico del caso. Un servizio era più focalizzato sulle intercettazioni ambientali, un altro su una nuova testimonianza che avevamo trovato… Sentivamo l’esigenza proprio di mettere tutto in ordine in un unico documento, perché è proprio nel ripercorrere ordinatamente tutta quella notte, minuto per minuto, che si può davvero provare a comprendere cosa è andato storto in quella casa.”





L'inchiesta giornalistica - in virtù proprio di quanto dicevamo prima, del riordinare i pensieri - consente spesso di inquadrare le cose da prospettive diverse, con conseguente nuova inquadratura su dettagli che potevano essere sfuggiti a una prima occhiata. È successo qualcosa di analogo anche a voi?

“Più che sui dettagli, è stato proprio ripercorrere tutti i passaggi ordinatamente che ci ha fatto riflettere, perché sentiamo che il libro sia quasi un manuale di tutto ciò che non va fatto in una situazione di emergenza. Ci sono state molteplici occasioni per salvare Marco, per chiamare i soccorsi, per intervenire, per dire la verità, e invece hanno sempre scelto di fare il contrario. È stato proprio ripercorrere quelle scelte una dopo l’altra che ci ha lasciati senza parole.”