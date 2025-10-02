La comunità Exodus chiude in bellezza a Peschiera le celebrazioni del 40esimo anniversario della Fondazione

A Peschiera del Garda si svolge il 35° Capitolo Nazionale Exodus di don Antonio Mazzi, da domani al 6 ottobre: è il raduno nazionale che conclude l'anno di appuntamenti organizzati in tutt'Italia per i 40 anni della Fondazione

 “C’è un tempo per Nascere e un tempo per Rinascere”,sotto questo auspicio, da domani al 6 ottobre al Camping Bella Italia di Peschiera del Garda si svolge il raduno nazionale di Exodus con 400 ragazzi, educatori, volontari e amici. Si tratta dell'evento finale del 40mo anniversario della Fondazione e ultima tappa della Carovana40, da 5 mesi in cammino


Un finale in bellezza per i 40 anni di Exodus

Appuntamento al Camping Bella Italia di Peschiera del Garda. E' qui che da domani si svolgerà il 35° Capitolo Exodus di don Antonio Mazzi, il raduno nazionale che conclude l’anno di appuntamenti organizzati in tutta Italia per celebrare e testimoniare i 40 anni di attività di Exodus.

Approda a Peschiera la Carovana40

In questa edizione ci sarà un evento nell’evento: il Capitolo 2025 sarà la tappa finale del cammino della Carovana40, il Progetto educativo itinerante di Exodus, che ha visto 20 ragazzi viaggiare in bicicletta, a piedi e in barca per oltre 5000 chilometri per 5 mesi, da fine maggio scorso, con la partenza simbolica dal Madagascar per proseguire poi per tutta Italia, toccando tutte le realtà di Exodus e partecipando a tanti momenti significativi, come l’incontro con Papa Leone in Vaticano in occasione della Giornata Mondiale Lotta alla droga e la consegna a Ventotene di una lettera-appello per il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e la Vicepresidente, Pina Picierno in occasione della prima Conferenza Europea su libertà e democrazia.

Exodus: una storia lunga 40 anni

Ragazzi, educatori, collaboratori, volontari, sostenitori e amici: saranno loro a dare vita al 35° Capitolo di Exodus sul tema "C’è un tempo per nascere e un tempo per rinascere", per una quattro giorni di verifica, di festa, di condivisione, di riprogrammazione. Presenti anche alcuni protagonisti della prime Carovane Exodus, partite dal Parco Lambro tra fine anni ’80 e primi anni ‘90. Il Capitolo si svolge con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda e si aprirà ufficialmente domani,  3 ottobre alle ore 11.30 con la conferenza stampa di presentazione, che si terrà all’interno della tendostruttura allestita per l’occasione. Accanto a don Antonio Mazzi, interverranno Federico Delaini, Amministratore Delegato Camping Bella Italia, il Sindaco del Comune di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli, i protagonisti della Carovana40, Massimo Zuccotti, Responsabile Eventi Esterni Gardaland, insieme ad ospiti del mondo delle istituzioni, associazioni, imprenditori locali, e Amici di Exodus. Anche  RTL 102.5 sarà  presente con la Direttrice responsabile delle news, Ivana Faccioli e con Luigi Santarelli.

Tutta la forza del metodo Carovana in un documentario

Nel corso della conferenza stampa sarà proiettato anche il teaser 'Exodus, La Carovana: Primo Movimento', regia di Max Standford, un documentario di a cura di X23 Science in Society con la partecipazione di Fondazione Exodus e 4Exodus Coop. Soc.; si tratta del primo documentario scientifico che indaga il 'metodo Carovana di Exodus', quei viaggi in carovana di Don Mazzi che rappresentano il metodo e la scommessa per affrontare vicende drammatiche in cui i protagonisti si trovano persi. La prima è prevista in proiezione nella primavera 2026.

Don Mazzi:  il senso di un anno nel Capitolo

“Il Capitolo è il nostro evento più significativo – afferma don Mazzi – il cuore del progetto, in cui i ragazzi sono i veri protagonisti. Nel Capitolo confluiscono la fatica di un anno di strada, le aspettative maturate, i desideri. Offre, nel modo più semplice, l'identità dell'intera avventura di Exodus. E quest’anno lo sarà in modo particolare, perché non sarà solo l’occasione per festeggiare e celebrare un anniversario cosi importante, ma anche per tracciare le linee per il futuro”. Tra gli ospiti di questa edizione - lunedì 6 ottobre alle ore 10.00 – lo psichiatra Vittorino Andreoli, Amico storico di Exodus che dialogherà con don Antonio Mazzi sui temi dell’educazione, della famiglia, dei govani e l’adolescenza. Modererà l’incontro un’altra Amica di Exodus, la giornalista e Direttore Responsabile delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli.

“L’evento è reso possibile grazie anche al sostegno di Aziende - Camping Bella Italia, Progetti del Cuore, Ostinelli Seta e Gardaland - conclude don Mazzi -perché l’Educazione è un sogno condiviso”.


