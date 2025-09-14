La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

La Flotilla umanitaria diretta a Gaza ha lasciato il porto di Augusta, in provincia di Siracusa. La partenza, attesa con ansia dai volontari dopo diversi rinvii, ha visto le 18 imbarcazioni a vela mollare gli ormeggi una dopo l’altra, pronte a salpare verso il Mediterraneo. Le barche siciliane si uniranno in mare ad altre 10 provenienti da Biserta, in Tunisia, e 6 dalla Grecia, formando un convoglio complessivo di 45 imbarcazioni con circa 600 partecipanti. Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, a bordo di una delle barche, ha descritto il momento come “di grande sollievo e liberazione”, ricordando le tensioni accumulate nei giorni scorsi a causa degli attacchi subiti dalle imbarcazioni tunisine e dei ritardi causati da problemi tecnici e condizioni meteo avverse. Il ricongiungimento completo del convoglio è previsto entro 2-3 giorni, mentre le ultime verifiche delle forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza della partenza.

IN MOLTI HANNO ASSISTITO ALLA PARTENZA

Sulla banchina, numerosi cittadini hanno assistito alla partenza, manifestando il proprio sostegno all’iniziativa. Tra loro anche l’europarlamentare Benedetta Scuderi, di Alleanza Verdi e Sinistra, presente su una delle barche insieme ad altri quattro parlamentari italiani, che ha sottolineato il valore umano e collettivo della missione: “Partiamo con l’obiettivo chiaro di portare aiuti umanitari a Gaza, rompere l’assedio e contrastare carestia e violenze. È un’azione concreta della società civile, nata per compensare l’inazione dei governi.” Anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha voluto augurare “buon vento” alla Flotilla durante la cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante, ribadendo il significato simbolico e umanitario della missione. L’iniziativa, nonostante i rischi e le difficoltà logistiche, rappresenta un impegno concreto di solidarietà internazionale, un gesto collettivo volto a portare soccorso alle popolazioni più vulnerabili e a richiamare l’attenzione sulle crisi dimenticate. Con il Mediterraneo davanti a sé e un convoglio internazionale già in formazione, la Global Sumud Flotilla si prepara a trasformare il progetto in realtà, unendo cittadini, volontari e parlamentari in una missione di pace e sostegno alle comunità di Gaza.



