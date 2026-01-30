La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco

La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

30 gennaio 2026, ore 17:00

L'indiscrezione è del quotidiano La Repubblica. La camera da letto non affaccia più su Piazza San Pietro

Arredamento essenziale. Ma con una palestra a due passi dalla stanza da letto. Papa Leone XIV sta per traslocare: nelle prossime settimane, come fa sapere La Repubblica, si trasferirà nel Palazzo Pontificio. Senza, però, andare a vivere nell'Appartamento storico dove hanno vissuto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI (Papa Francesco scelse la residenza di Santa Marta). 

"L'alloggio di papa Prevost sarà nei locali che si trovano tra la terza loggia, quella da cui si affaccia ogni domenica per l'Angelus, e il tetto [...] un piano autonomo poco visibile dall'esterno tranne per le finestrelle che spuntano sopra le cornici delle enormi finestre ben note ai fedeli.

Se non fosse irriguardoso nei confronti del Romano Pontefice, la si potrebbe definire una mansarda, Oltretevere li chiamano i "soffittoni", scrive Repubblica. 

LA SPERANZA DI RIVEDERE IL PAPA NELLO STORICO APPARTAMENTO

Una parte della stampa aveva fatto il tifo, nei mesi scorsi, per il ritorno del Papa del tradizionale appartamento, lasciato vuoto da quando Francesco decise di trasferirsi nella residenza che era destinata ai cardinali durante il Conclave, all'interno del Vaticano. 

LA NUOVA CASA DI PAPA LEONE XIV

Come sarà la nuova casa del Papa? Ci sarà spazio per lo sport con una palestra a sua disposizione, come racconta Repubblica, e su un altro lato la camera da letto (che non affaccia più su Piazza San Pietro). Nessun arredamento sfarzoso. Colore bianco, prevalentemente. Il bagno sarà adiacente alla camera da letto. Pochi metri dopo una cappella privata. A disposizione del Papa c'è anche una terrazza dove Giovanni Paolo II aveva fatto riprodurre la Grotta di Lourdes. 

Argomenti

Leone XIV
Papa Leone

