La Regina è tornata: undicimila persone al Forum di Assago per il Celebration Tour di Madonna

Undicimila persone ad Assago per la celebrazione della Regina del Pop. “Pazza, pazza, pazza”, le disse il padre quando una giovanissima Madonna gli confessò di volersi trasferire a New York per fare l’artista. Dopo quarant’anni di onorata carriera, eccola ancora sul palco a 65 anni - in gran forma dopo i recenti allarmi sulla sua salute - a rivendicare con naturalezza il suo ruolo di icona. A otto anni dall’ultima performance live, per la prima volta senza un nuovo disco per supportare la scaletta, Miss Ciccone ha trasformato il Forum milanese in una grande festa in nome dell’amarcord: da “Everybody”, il primo singolo del 1983, ad “Hung Up” e “Like A Prayer” passando per l’intramontabile “Vogue”, l’artista ha ripercorso gli ultimi quattro decenni di lavoro nella miscela di sacro e profano che ha da sempre intriso la sua opera.

CELEBRATION TOUR, LA FESTA DI MADONNA AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO

“Mi siete mancati”, dichiara Madonna in italiano ai fortunati accorsi in un Forum tutto esaurito per una delle due date meneghine del Celebration Tour: “Questo non è un concerto qualunque – prosegue -, ma un viaggio nella mia vita attraverso la mia musica e i miei figli”, saliti sul palco insieme a lei. In un clima da club anni Ottanta, l’artista ha ripercorso le tappe della sua carriera partendo da quando una giovane e timida Ciccone provò a imporsi sulla scena musicale. Poi una hit dietro l’altra in una sequenza in cui hanno trovato spazio anche le cover di "I Will Survive" di Gloria Gaynor e "Billie Jean" di Michael Jackson e l’intramontabile classico da musical "Don’t Cry For Me Argentina", cantata per la prima volta nel 1996 quando rivestì sul grande schermo i panni di Evita Perón. Unica macchia sul concerto-evento l’ora e mezzo abbondante di ritardo con cui è cominciato.

MADONNA PORTA I DIRITTI CIVILI SUL PALCO

Prima icona Lgbtq+ nel mondo pop, Madonna ha ribadito al Mediolanum Forum il suo impegno nella lotta per i diritti civili: avvolta in una bandiera del Pride, ha sfilato accanto a una ballerina con la scritta “No Fear” sulla schiena, mentre sul maxi-schermo alle loro spalle appariva la scritta “I diritti delle persone transgender sono diritti umani”. Anche i conflitti in Medio-Oriente e Ucraina hanno trovato spazio sul palco: “Mi spezza il cuore – ha detto la star -, passiamo il tempo a preoccuparci di cose stupide, pensiamo a chi lotta per sopravvivere. Dobbiamo apprezzare quanto siamo fortunati a vivere nel posto in cui ci troviamo”.