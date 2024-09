La strada più costosa d'Italia è a Forte dei Marmi. In Via Luigi Raffaelli case per un valore totale medio di 6 milioni di euro Photo Credit: agenziafotogramma.it

I prezzi del mercato immobiliare si differenziano, soprattutto, in base alle città, ai quartieri e perfino alla singola strada . Un noto portale del settore, "Idealista", ha elaborato uno studio che ha analizzato il prezzo medio di 20 differenti tipi di casa (attici, appartamenti, monolocali, bilocali) presenti nella stessa via. Sui dati raccolti, successivamente, ha stilato una classifica con la top ten delle strade più care .





La strada più costosa d'Italia

In Toscana, per la precisione in Versilia, si trova la strada più costosa d’Italia . Il litorale tirrenico, in generale, è tra i meno economici, anche, probabilmente, per le bellezze paesaggistiche e del turismo che ha reso la zona tra le più gettonate. In particolare la strada più costosa si trova a Forte dei Marmi ed è Via Luigi Raffaelli, lungo la quale ci sono immobili per un valore totale medio di 6.027.273 euro. Il motivo di una valutazione così alta delle case è dovuto alla posizione strategica del viale che è a pochi passi dalla famosissima spiaggia "Le Dune".





Le regioni più costose

Se la Toscana, come vi abbiamo già detto, è sul gradino più alto del podio, la simbolica medaglia d'argento è stata conquistata dalla Lombardia, ma non a Milano . Il capoluogo meneghino lascia il posto a Cernobbio, una località sul Lago di Como, dove è Via Vittorio Veneto a rappresentare l’indirizzo più caro della città . Anche se al secondo posto, il viale è staccato di molto dalla prima in classifica, perché il prezzo medio si aggira sui 3.231.053 euro. Per scoprire chi ha ottenuto la medaglia di bronzo dobbiamo tornare in Toscana, sempre a Forte dei Marmi, a tre chilometri da Via Raffaelli, in Via Francesco Donati, con una media che si aggira sui 2.978.800 euro.





Fuori dal podio