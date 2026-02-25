Leo Gassmann a Sanremo 2026: testo e significato del brano "Naturale"

Dopo gli studi al Conservatorio di Santa Cecilia, Leo Gassmann si fa conoscere dal grande pubblico nel 2018 grazie a X Factor. La consacrazione arriva nel 2020 con la vittoria tra le “Nuove proposte” al Festival di Sanremo. Negli anni successivi pubblica album e singoli di successo, partecipando nuovamente a Sanremo nel 2023. Parallelamente sviluppa una carriera da attore, distinguendosi nel film Califano, in cui interpreta Franco Califano, ruolo che gli vale importanti riconoscimenti. Salirà sul palco dell'Ariston con il brano "Naturale"

IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Al centro del brano presentato al Festival di Sanremo c’è una storia d’amore intensa e tormentata, fatta di emozioni forti, lacrime e momenti difficili. Gassmann trasforma la fine di una relazione in una ballata malinconica, immaginando un possibile nuovo incontro dopo vent’anni, capace di cancellare il dolore del passato. Il tema dell’addio, però, resta centrale: separarsi non è semplice, soprattutto quando i sentimenti sono ancora vivi, come suggerisce il verso «Non vale se ora mi guardi con quegli occhi lucidi». La canzone diventa così un racconto delicato sulla nostalgia, sulla memoria e sulla fatica di lasciarsi andare.

GLI AUTORI DI "NATURALE"

di M. Davì - L. Gassmann - F. Savini - A. Casali

IL TESTO DI "NATURALE"

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

Io che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella

Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se

Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale



