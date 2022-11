Leonardo, il super computer per le sfide del futuro. Inaugurato a Bologna il processore più potente d'Europa.

Oltre alle discipline scientifiche tradizionali, Leonardo avrà il compito di affrontare progetti “di frontiera”: la medicina personalizzata, il cambiamento climatico, la ricerca di nuove fonti di energia, lo sviluppo di nuovi materiali, la bioingegneria. Una parte delle sue risorse sarà destinata allo sviluppo di progetti industriali, e progetti in cui ricerca scientifica e ricerca industriale collaborano, come quelli basati sull’intelligenza artificiale, o lo sviluppo di digital twin (gemelli digitali, che riguardano la simulazione di impianti industriali a scopo predittivo, o per l’ottimizzazione dei processi).

Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella era presente al Tecnopolo di Bologna per il taglio del nastro del super computer “ Leonardo ”. Il processore risulta essere tra i quattro più potenti del mondo (primo in Europa) ed è una produzione interamente italiana. Il progetto è frutto di una collaborazione istituzionale ad ampio raggio con il contributo dell’ Unione Europea e il Ministero dell'Università e della Ricerca . Difatti, l’infrastruttura da 240 milioni di euro sarà gestita da Cineca (Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 112 Enti pubblici) e garantirà l’80% della potenza di calcolo italiana e oltre il 20% di quella europea. Una capacità senza precedenti nel nostro Paese, che rappresenterà uno dei sette nodi che l’unione europea sta realizzando per formare la più grande rete di calcolo al mondo.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Etica e tecnologia, la riflessione del cardinal Zuppi

Una riflessione sul rapporto tra esseri umani e tecnologia è arrivata dal cardinal Zuppi. "L'uomo è capace di fare cose straordinarie, è capace di distruggersi e di distruggere, basta vedere gli ordigni nucleari che sono, dal punto di vista tecnico delle cose incredibili ma allo stesso tempo terribilmente distruttive". Grande sfida per il futuro è quella "dell'intelligenza artificiale”. Zuppi si interroga su quale “sarà il suo potere” e parla del “problema dell'etica”. “Come vogliamo che sia perché l'uomo sia sempre al centro? Perché sia l'uomo che non perda se stesso ma sappia usare la sua straordinaria capacità creativa e generativa per generare vita e non morte", ha detto l’Arcivescovo di Bologna.

Le Proteste

Contestazione in via Stalingrado, un gruppetto di attivisti del Laboratorio Cybilla hanno versato vernice sulla strada e hanno dato vita a un corteo diretto verso il centro. "La tecnologia - scrivono in un comunicato - è uno strumento utilizzato da pochi per perpetrare lo sfruttamento delle nostre vite e dei nostri corpi".