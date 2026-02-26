Levante a RTL 102.5: “Mi sto godendo questo Festival, sono in un momento di grande leggerezza”

Redazione Web

26 febbraio 2026, ore 12:30 , agg. alle 12:42

L’artista, alla sua terza partecipazione a Sanremo, porta in gara il brano “Sei tu”

“SEI TU”, IL BRANO IN GARA A SANREMO

Levante è stata ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare il ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”. Si tratta della terza partecipazione alla kermesse dopo averne preso parte nel 2020 con 'Tikibombom' e nel 2023 con 'Vivo'. «Sanremo ci accoglie sempre bene e il tuo spirito deve saper gestire questo marasma. Io sono in un momento di grande leggerezza e me la sto davvero godendo, mi sto divertendo tantissimo», racconta.

Come autrice di testo e musica, con il brano “Sei tu”, Levante continua il suo racconto sull’amore. “Sei tu” è una canzone sull’immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo.

Ospite di RTL 102.5 Levante ha spiegato: «Al di là dei numeri, sono davvero felice di questo brano, ogni volta che lo canto mi piace sempre di più e sono contenta perché mi sto esibendo come voglio. Quando l’ho scritta non l’ho fatta per Sanremo: è una descrizione fisica dell’innamoramento, ma poi questa persona, almeno nella mia storia, non riesce a dichiararsi. Quindi è una sorta di fallimento, perché non si ha il coraggio per la paura di non essere ricambiati. Poi la musica prende forma nella storia di chi l’ascolta».

LA SERATA COVER

Per la serata delle cover di venerdì Levante ha scelto di portare sul palco dell’Ariston Gaia. Le due artiste canteranno “I maschi”, iconico brano di Gianna Nannini del 1987. «Domani con Gaia sarà meraviglioso: è un’artista che stimo tantissimo e mi sento molto bene con lei perché abbiamo uno spirito affine. Parliamo di tante cose, ci facciamo lunghe chiacchierate trascendentali. Canteremo “I maschi” e sarà bello, perché non ho mai cantato un brano di Gianna, che è un’artista che amo tantissimo. È una canzone provocatoria e non vedo l’ora di portarla sul palco», conclude.

IL TOUR

Ad aprile con "Dell’amore - Club Tour 2026" Levante sancisce il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. Dal 29 aprile inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco: “FOLLEMENTE”, “MAIMAI” e “NIENTE DA DIRE”.


