Levante racconta a RTL 102.5 il brano “Sei tu”, in gara al Festival di Sanremo 2026

Levante è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per presentare “Sei tu”, il brano in gara al Festival di Sanremo 2026, di cui ha scritto testo e musica. Dopo “MAIMAI”, “NIENTE DA DIRE”, “DELL’AMORE E IL FALLIMENTO” e “SONO BLU”, singoli che l’hanno accompagnata in questi mesi, la cantautrice ha portato sul palco dell’Ariston un brano sull’immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo. «Io mi sono divertita tantissimo sul palco e spero si sia visto. Non vedevo l’ora di cantare questo brano. Quello di cui parlo nel brano sono le sensazioni fisiche dell’innamoramento, quindi questa persona in balia di questi tremori, di non trovare la voce, del fiato che manca. Poi però non riesce a dichiararsi, forse preso dalla paura di amare, o di un odio o un rifiuto. Però la cosa bellissima della musica è che le persone riescono ad avere una visione personale appunto. E spero che la gente possa tradurla nella propria vita come preferisce» spiega Levante ai microfoni di RTL 102.5. «Quando avevo partecipato nel 2023 ero appena diventata mamma e avevo uno spirito diverso. Ora è molto più semplice perché i primi mesi di maternità sono stati un po’ duri, non ero molto in equilibrio. Adesso mi sento in perfetta forma psichica e fisica, mi sento felice e serena, sono spensierata. Alma, mia figlia, è un dono gigante, ha quattro anni ed è tutto un mondo meraviglioso. La maternità non è mai semplice, ma porta con sé un lavoro fisico di gestazione e di post partum molto forte. Io non ne ho fatto segreto e ho parlato tantissimo di depressione post parto e sono tornata a sentirmi ancora meglio di quando avevo vent’’anni, perché ho un equilibrio e una grande serenità» rivela l’artista.





IL TOUR

Ad aprile con "Dell’amore - Club Tour 2026", Levante sancisce il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. Dal 29 aprile, infatti, inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco: “FOLLEMENTE”, “MAIMAI” e “NIENTE DA DIRE”. L’artista farà tappa a Padova, Firenze, Roma, Napoli, Venaria Reale, Bologna e Milano.



