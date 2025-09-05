Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

Luciano Ligabue è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese, La Zac e Paola Di Benedetto, per raccontare le sue emozioni in vista de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI - CASERTA”, un grande evento che si terrà domani sera alla Reggia di Caserta, per continuare a celebrare insieme ai fan, dopo la data evento a Campovolo, i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Ai microfoni di RTL 102.5, Luciano Ligabue ha raccontato: «Siamo pronti ovviamente e cercheremo di godercelo il più possibile. Siamo in una situazione di privilegio, nel senso che mi sento molto fortunato di poter finire in posti come questi. Quando riesci a far sì che la bellezza sia quel qualcosa in più rispetto a quello che puoi dare e può dare la gente, non puoi che godere. Incrociamo le dita e speriamo che domani sera sia tutto quello che speriamo e sogniamo. Mi hanno detto che ci saranno 37.000 persone circa, è uno sforzo che ha voluto fare chi si occupa di queste cose, a livelli di permessi hanno fatto tutto quello che potevano. Io ho solo sentito da chi mi sta vicino gli sforzi fatti per questo concerto, perché c’è ovviamente tutta la preoccupazione sulla sicurezza, tutta una serie di aspetti che potete immaginare. Noi confidiamo sul fatto che domani sera niente andrà deturpato».

L’ESPERIENZA A CAMPOVOLO

«Quando è scesa l’adrenalina, ho goduto veramente tanto perché credo che siamo riusciti a fare uno spettacolo, dal punto di vista visivo, come non mai. Abbiamo fatto un salto anche dal punto di vista dell’audio, abbiamo come sempre lavorato per cercare di migliorare. Credo veramente che a Campovolo siamo arrivati a un livello che ci ha fatto stare veramente tutti bene e contenti. Non vedo l’ora di replicare e di portare Campovolo qua, tutta l’esperienza di Campovolo ma in un contesto ancora più mozzafiato. Ci piace l’idea che questa festa duri due giorni e che in quelle tre ore che contano veramente che tutto vada come cerchiamo di far andare» ha svelato Luciano Ligabue ai microfoni di RTL 102.5, ricordando la data evento del 21 giugno 2025 a Campovolo.

UNA SORPRESA PER LIGABUE

Nel corso di “The Flight”, Luciano Ligabue ha raccontato di una sorpresa che è stata fatta per lui, ma di cui non sa ancora tutto: «Quello che so è che “Buon compleanno Elvis” è stato festeggiato dal punto di vista discografico nel modo migliore che io potessi sperare. È uscita questa cosa enorme, recuperata dai nostri archivi e con un sacco di materiale ulteriore. Ma c’è una cosa che era lì in sospeso e che io pensavo fosse di difficile realizzazione, ma di cui io sono molto molto contento. Uscirà infatti un album cover credo. Non ho approfondito più di tanto, ma so che tredici artisti, molto diversi fra di loro, con generi, voci e stili differenti, hanno preso una canzone di “Buon Compleanno Elvis” a testa e l’hanno fatta propria. Credo che sia un omaggio di cui posso essere solo felice e io non vedo l’ora di sentirla. In questo caso sarò spettatore delle mie canzoni».

IL CONCERTO IN DIRETTA

«Per chi vorrà vedere il concerto domani sera, potete seguirlo in radiovisione e ascoltarlo attraverso RTL 102.5 e Radiofreccia» ha annunciato Ligabue. Infatti, RTL 102.5 e Radiofreccia, radio ufficiali dello show, trasmetteranno il concerto a partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radiofreccia (canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.



